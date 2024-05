O fim dos blazers? As ‘shackets’ já é o maior sucesso

As estações não são as mesmas em diferentes países, e embora os climas possam separá-los, existe uma peça que é perfeita para todos, fica igualmente bem em looks de frio como para os dias mais quentes e chegou a hora de trazê-la de volta, já estamos amando!

ANÚNCIO

Se é amante do glamour e do conforto, então deve ter pelo menos uma ‘shacket’ no seu guarda-roupa, pois, sem dúvida, faz parte da lista de peças que se encaixam perfeitamente num guarda-roupa cápsula, sendo versátil, confortável e com os elementos necessários, podendo até alcançar um look elegante.

Shackets Pinterest (Pinterest)

Além disso, você não vai morrer de calor nem de frio, tudo depende da sua composição, então, não espere mais e adicione pelo menos uma vez ao seu visual uma 'shacket', a última palavra é sua, mas uma vez que você experimentar, com certeza vai torná-la uma peça recorrente nos seus looks.

Recomendado:

O que são as ‘shackets’?

As 'shackets' provêm dos termos em inglês 'shirt' (camisa) e 'jacket' (jaqueta), trata-se de uma peça que é a união perfeita de dois básicos do guarda-roupa em uma só e se tornou uma das alternativas para as mulheres que não são exatamente amantes dos blazers ou, então, aquelas que procuram dar uma reviravolta em seu visual com novos estilos.

Os meios especializados em moda mencionaram ser perfeita para estações como outono-inverno, no entanto, há aqueles que a consideram uma opção perfeita e leve para climas nublados que não necessariamente estejam relacionados ao frio.

É leve o suficiente para evitar chuvas, mas também é aconchegante para climas mais frios, e ainda lhe dará um visual impecável, graças ao seu estilo que combina perfeitamente com tudo. Vale ressaltar que as 'shackets' também são conhecidas como 'sobrecamisas' e são tão chiques que já queremos experimentá-las em nossos looks.

Como usar 'shackets' de forma elegante?

Do visual aconchegante a um estilo elegante, as ‘shackets’ são tudo o que você precisa para parecer estilosa e perfeita, dê uma chance à peça que está vindo para brigar pela coroa dos famosos blazers. Assim você pode usá-las de forma elegante.

Básica

Combata os climas incertos com uma ‘shacket’ em cores neutras, adicione uma calça jeans e uma blusa justa, para os sapatos, siga o tom da sua peça superior, e você terá um visual leve e fresco para o calor sem perder a elegância.

Modo esportivo

Combina uma ‘shacket’ jeans com peças desportivas como calças justas e tops, adiciona uns tênis retro para um visual digno de Lady Di, ficará confortável e fresca com esta opção intemporal.

Para um plano casual

As ‘shackets’ com shorts ficam incríveis e com certeza, você deve experimentá-las alguma vez, neste caso optou-se por uma com estampado de riscas e complementou-se com tênis de plataforma, o penteado também fica maravilhoso para algo fresco.

O lado glamouroso

Vista-a com um vestido curto, seja solto ou justo, e complemente com botas de combate, botas de motociclista ou botins, dependendo da hora. Adicione meias, para um look noturno fica perfeito. Aqui a 'shacket' se destaca pelo seu estampado de animal print.

Não tenha medo das cores

Não tenha medo das cores, se você quer um visual vibrante ou está buscando uma peça de destaque, faça da sua ‘shacket’ a protagonista, aqui a vemos combinada com tons neutros.