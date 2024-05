Maquiagem: rejuvenesça com este contorno feito apenas com batom marrom

Maquiar vai além de dar cor ao rosto, pois sua função principal é realçar as características para alcançar uma imagem mais atraente. Existem diferentes técnicas que podem ser aplicadas aos diferentes tipos de rostos, no entanto, também existem certos métodos básicos que devem ser seguidos, e um deles é o contorno.

ANÚNCIO

O contourning é um jogo de luzes e sombras naturais no rosto, alcançado com ‘contornos’ em diferentes tons de marrom, geralmente dois tons mais escuros que a pele, enquanto a iluminação é obtida com corretivos, de acordo com o tutorial compartilhado pela especialista em maquiagem, Mariana Zambrano, em seu canal do Youtube.

"As sombras fazem com que pareça mais pequeno ou estreito, e as luzes fazem com que as áreas pareçam ter mais espaço ou destaque. Os contornos realçam as características, é como esculpir o rosto", acrescentou Mariana. Mas, o que acontece quando não se tem um contorno em bastão à mão? Com certeza, em sua necessaire de maquiagem, você terá um batom marrom infalível, que lhe dará o mesmo efeito.

Recomendado:

Com essa técnica, você poderá parecer mais jovem, pois esculpirá o rosto para destacar as maçãs do rosto, o nariz e a mandíbula. É importante analisar bem o seu rosto antes de aplicar o batom marrom para criar sombras, para identificar o que deseja destacar e o que deseja disfarçar.

Uma das vantagens do batom como contorno é que sua cremosidade e brilho proporcionarão um efeito muito natural à maquiagem. Será necessário aplicar primeiro uma camada de base de acordo com o seu tom de pele, e depois passar para a etapa de marcar as sombras com o batom em tom de terra. Você pode usar um pincel ou esponja para ajudar na aplicação, ou se preferir, aplicar diretamente no rosto.

Geralmente, tendo sempre em conta o tipo de rosto, aplica-se nas têmporas, abaixo das maçãs do rosto, ao longo da mandíbula e nos lados do nariz se desejas afiná-lo. Mas, deves garantir que difundes bem o produto para obter um aspecto natural e sem linhas visíveis. Utiliza movimentos leves e circulares para misturar o contorno com a sua base de maquiagem.

Combina o contorno com um iluminador em áreas estratégicas como o osso da bochecha, o arco da sobrancelha, o arco do cupido e o centro da testa para realçar seus traços e criar dimensão no rosto. Por fim, para fixar a maquiagem e garantir que o contorno dure o dia todo, aplique uma camada leve de pós translúcidos em todo o rosto, prestando atenção especial às áreas contornadas. Você estará pronta.