Feng Shui: onde colocar as velas para atrair abundância e prosperidade?

As velas aromáticas não só servem para dar um cheiro especial a alguns espaços da casa, mas também para atrair abundância. De acordo com o Feng Shui, existem alguns lugares para colocá-las e cumprir esse propósito.

Dentro da prática milenar do Feng Shui, as velas aromáticas são vistas como uma fonte de energias positivas que propiciam ambientes onde reine a paz e o bem-estar familiar, por isso cada vez mais pessoas buscam esses rituais antigos e optam por decorar suas casas com elas.

Feng Shui: o poder das velas aromáticas para atrair a abundância

As velas aromáticas servem para encher de energia, harmonia e equilíbrio o lar, especialmente se forem usadas de maneira correta e nos lugares adequados para que a energia positiva flua e não fique estagnada.

De acordo com o portal web Candle World, no Feng Shui, as velas aromáticas são o símbolo do fogo e tê-las em casa serve para purificar o ambiente, ajudando a reduzir o estresse, por isso é recomendado tê-las em espaços abertos como o quarto, a sala ou a cozinha.

Onde colocar as velas aromáticas para atrair boas energias de acordo com o Feng Shui?

Nordeste: é a opção ideal para deixar velas aromáticas se quiser promover o amor e a criatividade em casa. Além disso, desta forma, boas ideias e oportunidades surgirão.

Sudeste: é o canto perfeito para atrair riqueza. Segundo o Feng Shui, as velas aromáticas estão altamente relacionadas à abundância financeira e também ajudam a limpar as más energias e equilibrar o chi em casa.

Sudoeste: é a opção ideal para iniciar novos projetos. De acordo com o Feng Shui, usar velas nesta esquina é a melhor maneira de conseguir um novo emprego.