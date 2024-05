As 5 chaves para ter um relacionamento amoroso duradouro e bem-sucedido

O ser humano nasceu para estar em casal, por isso passa grande parte da vida em busca dessa felicidade, do verdadeiro amor em outra pessoa que não seja da família, pois o que mais se deseja é que essa cumplicidade e sentimento sejam o mais duradouros possível, por isso, a ciência frequentemente concentra seus esforços em alcançar a felicidade.

Recentemente, um grupo de cientistas recorreu à Inteligência Artificial para determinar quais são os elementos necessários para que um casal possa ter sucesso no amor, que seja duradouro ao longo do tempo e, surpreendentemente, descobriram que o amor não é o principal motor. Muitas vezes, acredita-se que é vital estar apaixonado pelo outro, e que isso determinará quanto tempo durarão.

Bem, neste estudo foram usados quase 12 mil casais, distribuídos em bancos de dados de cerca de 29 laboratórios, todos foram analisados por algoritmos de aprendizado de máquina, de acordo com um artigo da BBC Mundo, e chegou-se à conclusão de que o mais vital para um relacionamento duradouro são os julgamentos feitos sobre as características do ser amado.

O professor de psicologia da Universidade da Califórnia, Paul W. Eastwick, que coordenou a pesquisa, explicou que para haver equilíbrio na vida de casal é preciso saber se o outro membro do casal também está tão comprometido quanto o outro.

A tudo isso se soma o terceiro fator: intimidade, que para o especialista é "aquela sensação de que seu parceiro te entende e realmente entende quem você é". E aqui entra em jogo a satisfação, que deve ser equilibrada para cada membro do casal.

Além disso, o estudo revelou que o quinto fator está ligado ao reconhecimento, pois sempre se deseja que seu ente querido valorize você e haja gratidão entre ambos. Tudo isso é pelo menos o que é necessário para que, apesar do amor que têm um pelo outro, possam ter um relacionamento harmonioso e duradouro ao longo do tempo.

No entanto, para além desses cinco fatores expostos pelos cientistas da Universidade da Califórnia, também é fundamental que, mais do que amor romântico, se tenha uma amizade sólida, pois estabelece laços de união bastante diferentes. Com um amigo, você tem coisas em comum e quase sempre se sentirá apoiado. Além disso, permite que haja mais fluidez na comunicação, criando uma base sólida de confiança.

Antes de iniciar um relacionamento, é bom fazer algumas perguntas que ajudarão você a entender melhor se vale a pena continuar ou não. Uma dessas perguntas é se vocês são verdadeiramente compatíveis, se gostam das mesmas coisas, se são capazes de apreciar o que há de bom no outro e se estão comprometidos em trabalhar juntos nos momentos mais difíceis.