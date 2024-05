Saias transparentes? Veja como usar essa tendência irreverente da moda

Se você é amante da moda, certamente já reparou que as suas celebridades e influenciadoras favoritas estão usando muito as saias transparentes, uma proposta inovadora que apenas as mais ousadas se atrevem a usar, pois deixa mais pele à mostra do que o normal.

ANÚNCIO

No entanto, é uma maneira mais sofisticada de parecer sensual e ousada, qualidades que queremos que nos identifiquem em saídas noturnas ou eventos especiais, como um encontro, para os quais essa tendência se adapta plenamente, independentemente do tipo de corpo. Adeus preconceitos!

Como usar a moda das saias transparentes em 2024?

De acordo com a Harper’s Bazaar, podemos brincar e nos divertir com a variedade de estilos disponíveis: desde tule, crochê ou renda, tudo é válido se se adaptar ao seu estilo e personalidade. Não deixe que a temporada do ano te limite, pois, como os especialistas nos mostraram, elas se tornaram populares em 2023 e agora, continuam em alta em 2024.

"A ideia de usar uma saia transparente pode parecer um pouco complexa. No entanto, especialistas em moda têm demonstrado no street style que, se combinada com peças superiores oversized, como camisas, blazers ou moletons, é bem mais fácil de usar", recomendam da mesma fonte.

Como as saias transparentes são peças reveladoras, o ideal é que o complemento seja algo básico, neutro e até clássico para equilibrar o seu corpo. Inclusive, uma camisa branca pode ser uma boa aliada para transmitir um ar chique. Isso pode ser levado ao extremo se você adicionar um blazer, o que fará você parecer toda uma Carrie Bradshaw.

De acordo com o modelo, você pode escolher o quanto de perna deseja mostrar, então se estiver muito visível, opte por shorts de cintura alta ou biquínis mais largos na parte de trás para evitar cair na vulgaridade, que é o que devemos evitar.