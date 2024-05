Os sapatos que, se combinados com um terno, ficam maravilhosos, segundo a rainha Letizia

A rainha Letizia é uma das mulheres mais elegantes do mundo e demonstra isso em cada aparição pública, como quando usa ternos para seus eventos. Além de vestidos e saias, ela sabe que essa poderosa combinação é clássica, imponente e muito sofisticada, então cada mulher deveria ter pelo menos um no armário.

No entanto, os sapatos marcam um ponto na combinação muito importante, pois têm o poder de elevar o visual, ou então, de tirar seu protagonismo, algo que aprendemos com cada um dos seus looks.

Os melhores sapatos para ficar elegante com um terno de alfaiataria, de acordo com a rainha Letizia

De acordo com Vanidades, um dos sapatos favoritos da rainha Letizia para combinar com um terno, e até mesmo com outras roupas, são os saltos do tipo stiletto. Estes são caracterizados por serem pontiagudos na parte da frente e terem um salto fino que estiliza muito as pernas e o corpo em geral.

Se usá-los da mesma cor do terno, vai potencializar ainda mais o efeito, fazendo com que as suas pernas pareçam quilométricas. Da mesma forma, os conjuntos monocromáticos parecem chiques, por isso é uma aposta que tem que experimentar sem falta.

No entanto, a rainha Letizia está tendo fortes dores nos pés devido à condição de Neuroma de Morton, por isso também se reinventou com calçado baixo igualmente elegante. Nestes casos, opta por mocassins e sapatos sem salto que proporcionam maior conforto e permitem-lhe estar de pé por mais tempo sem afetar a sua saúde.

Embora não seja o caso da rainha Letizia, os especialistas em moda também recomendam combinar ternos femininos com tênis brancos, que trazem um toque esportivo bastante chamativo e farão você se sentir confortável o dia todo.