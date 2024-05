Moda praia com glitter e outros estilos que serão tendência nesta temporada

As novas tendências já começam a aparecer

A temporada está repleta de grande estilo para posar sob o sol, seja com estilos clássicos ou arriscados, com cortes ousados mas também elegantes, que podem até ser combinados com outras peças como jeans largos, bermudas ou shorts.

6 biquínis que serão tendência nesta temporada

Assimétricos

A moda é cíclica e alguns estilos vão e voltam ou até mesmo permanecem ao longo do tempo, como é o caso dos biquínis assimétricos, que estão de volta com bastante força em 2024, sendo perfeitos para realçar as curvas e fazer parecer sexy.

Estampa animal

Esta é uma das tendências que se recusa a morrer, sendo um padrão versátil, sexy e que se ajusta a qualquer pessoa, por isso vários designs e estilos estarão em alta este ano, seja com macacões ou biquínis de duas peças, ambos são perfeitos para parecer chique.

Recortes

A moda cut outs ganhou bastante força nos últimos tempos, por isso os trajes de banho com esse corte darão o que falar, com seus detalhes lindos e ousados que se destacarão em diferentes cores e estampas.

Brilho

Os brilhos estarão presentes em 2024, ao contrário de outros anos em que os biquínis geralmente não têm brilho por não ser considerado um estilo adequado para o verão. A verdade é que as lantejoulas vão adicionar ainda mais brilho aos raios de sol com diferentes cores e muito provavelmente vão permanecer ao longo do ano.

Crochê

O crochê continua sendo um dos protagonistas nas temporadas quentes, pois já vimos há alguns anos como essas peças feitas à mão conquistam com suas diferentes cores e modelos, sendo perfeitas para parecer confortável, chique e moderna nas férias. São perfeitas para combinar com outras peças, complementando looks de praia.

Rosa

A febre da Barbie ainda não passo e os biquínis rosa serão outra grande aposta para as mulheres que optam pelo estilo coquete em todos os momentos.