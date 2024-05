Combinar shampoos para um cabelo bonito: como fazer e razões pelas quais os especialistas aprovam

Se você achava que apenas lavar o cabelo com shampoo era suficiente, os especialistas confirmam que o mais eficaz é combinar shampoos para um cabelo bonito. Isso pode ser uma novidade para a maioria das mulheres que se contentam com um único produto, no entanto, o objetivo é obter a maior quantidade de nutrientes em uma única aplicação.

“A chave principal para escolher corretamente o shampoo é entender que sua função é a higiene do couro cabeludo. E se quisermos ter cabelos brilhantes e nutridos, devemos procurar outro produto em um segundo momento,” apontam do Telva para nos motivar a mudar nossa rotina de beleza.

Como combinar shampoos para um cabelo bonito?

Bem, se você quer uma juba digna da Rapunzel, recomendam "combinação de shampoos com diferentes efeitos de limpeza ou acalmar o couro cabeludo, (pois não há) que pretender que um único shampoo faça tudo por nós. E dessa forma, teríamos vários shampoos que alternaríamos conforme notamos o cabelo em cada momento".

Você pode usar dois tipos de shampoo na mesma lavagem para obter maiores benefícios | Freepik (Freepik)

Sim, o seu cabelo é uma tela que você deve cuidar e melhorar à medida que ele envia sinais de necessidade. Haverá meses em que talvez você se concentre mais no brilho, outros no frizz ou na maciez. Também é fundamental escolher produtos de acordo com o tipo de cabelo e couro cabeludo: liso, ondulado, cacheado, com tendência a ser seco ou oleoso, entre outros.

“O cabelo precisa de cuidados diferentes dependendo se tem mais ou menos oleosidade no couro cabeludo, dependendo do diâmetro da fibra capilar, da sua forma e do quanto está danificado,” apontam.

A lavagem deve ser feita por pelo menos dois minutos, certificando-se de retirar toda a oleosidade Freepik (Freepik)

Além de combinar shampoos para um cabelo bonito, é fundamental ter uma frequência de lavagem correta, que pode ser diária ou a cada dois dias e garantir que estamos massageando profundamente o couro cabeludo para remover todos os depósitos de gordura.