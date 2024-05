Amarelo manteiga, a cor que as mulheres elegantes estão usando

O amarelo é uma das cores que melhor encapsula a essência da temporada, mas desta vez não será qualquer um, mas sim a sua versão pastel: o amarelo manteiga.

ANÚNCIO

Também conhecido como amarelo baunilha, a cor em tendência não só traz luz a qualquer visual, também é versátil e combina com tudo: de calças jeans básicas e camisas de linho a blazers de alfaiataria.

As últimas coleções dos principais designers de moda, os looks das celebridades mais estilosas e as tendências de moda no street style foram tingidas com este delicado amarelo pastel.