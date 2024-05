Adeus unhas francesas? A unha brasileira é elegante e você vai arrasar

O design de unhas já não é a única preocupação das mulheres, mas sim os benefícios que pode trazer, proporcionando um efeito de limpeza e saúde às nossas mãos. Já não se trata apenas de exibir a técnica mais inovadora ou a mais bonita, mas sim a mais favorecedora.

Esta é a razão pela qual os designs italianos e brasileiros têm ganhado terreno, tornando-se as preferidas das mulheres que procuram algo mais do que apenas seguir tendências, apostando num extra que as faz parecer ter mãos invejáveis.

Unha Foto: Pexels (Foto: Pexels)

Em 2024, a tendência da unha minimalista continua, mas com um foco na saúde das mãos das mulheres. Quem não acharia irresistível uma técnica que não apenas deixa as mãos bonitas, mas também proporciona um toque saudável que todas procuramos? Esta é a razão pela qual não se trata apenas de um design, mas sim de um trabalho completo.

O que é a unha brasileira e como é feita?

Não se trata apenas de uma cor de esmalte ou de um design de unhas específico, mas sim de todo um ‘ritual’ que se concentra em fazer com que suas mãos pareçam saudáveis e hidratadas através de uma série de passos que farão com que, na próxima vez que você visite o salão de beleza, opte por esse tipo de unha.

A unha brasileira é uma técnica a seco que busca hidratar e fortalecer as unhas, tendo como principal ingrediente vitamina E, queratina, cálcio, esfoliantes, protetor solar, entre outros, de acordo com as necessidades de cada usuária. Isso é conseguido através do uso de luvas especiais que contêm esses ingredientes ativos.

Designs bonitos de unha brasileira

Como é uma técnica que não se concentra no design, mas sim em um tratamento abrangente para as suas mãos, você pode escolher a sua cor favorita, mas se deseja potencializar os benefícios deste tipo de unha, então aqui estão algumas tendências de unhas às quais você pode aderir.

Unhas leitosas

Hailey Bieber tornou este tipo de unha um dos mais solicitados nos salões de beleza, não se esqueça de apostar neste design elegante e minimalista, que fará suas mãos se destacarem por sua sofisticação.

Unha francesa

A unha francesa é um básico que, não importa o que aconteça, sempre agrada ao público. Não deixe de lado e dê um toque especial com esses detalhes dourados que farão suas mãos parecerem elegantes, além de serem detalhes que estão na moda.

Unhas de sabão

As unhas de sabão serão uma das principais tendências em 2024, aposte neste design que imita o brilho e a limpeza das bolhas, além de ser um dos designs minimalistas por excelência.

Unhas de morango

As unhas de morango foram popularizadas por Victoria Beckham desde o seu aniversário, onde fez barulho ao aparecer ao lado das Spice Girls. Trata-se de uma unha em cor rosa, pastel, minimalista e limpa que fica maravilhosa para quem ama esse tom.