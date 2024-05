Shakira usa a técnica de balayage com tons caramelo e loiro

O balayage que esconde os grisalhos e rejuvenesce as mulheres de 40 anos: deixou Shakira 20 anos mais jovem

Shakira está em seu melhor ano profissional com o lançamento de seu novo álbum ‘As mulheres não choram’ e a proximidade de sua turnê internacional de concertos, então ela terá um ano de 2024 repleto de muitos sucessos.

Também se tornou um ícone da moda, toda vez que aparece em algum evento causa sensação, especialmente com seu cabelo que tem uma técnica que faz as mulheres rejuvenescerem seu rosto.

Foi em sua conta do Instagram que a colombiana compartilhou uma foto em que exibia um sofisticado degradê de cabelo. Desta vez, ela optou por uma tintura caramelo que é perfeita para as mulheres latinas, por combinar tão bem com cabelos escuros.

O tom loiro que a cantora usa para conseguir a técnica de balayage, não só disfarça os cabelos brancos, mas também tirou 20 anos do seu rosto.

O que é um balayage?

É uma técnica de coloração francesa, cujo nome deriva do verbo em língua franca balayer, que significa 'varrer'. E se traduz como 'varrido'.

No cabelo, trata-se de uma leve clareamento que fica mais evidente à medida que se aproxima das pontas, proporcionando um aspecto natural e a ilusão de ter sido causado pelo sol.

Esta técnica pode ser feita em qualquer cor de cabelo, mas se deseja obter um resultado natural, é necessário considerar o tom de pele de quem irá usá-lo.

Quanto tempo dura?

O ‘balayage’ dura em média de 2 a 3 meses antes de começar a crescer e parecer muito comprido. É o momento em que você deve voltar ao salão, porque especialmente na parte de trás, parecerá muito crescido e perderá o efeito natural, deixando um visual mais desleixado.

Como se faz um balayage?

A chave é fazer uma varredura que não deixe linhas de cor marcadas nas raízes, mas sempre é necessário recorrer a um profissional. Aqui só explicamos um passo a passo muito simples:

Você deve preparar o cabelo para conseguir umas mechas balayage perfeitas. Tente separar em duas seções a parte superior do cabelo e prendê-lo com um grampo de cada lado.

Também faça na parte inferior, mas deixe solto. Esta divisão facilitará a distribuição das mechas por todo o cabelo de forma uniforme, pois permite a pigmentação total.

Não se esqueça de cobrir todo o comprimento do cabelo com tinta, sem esquecer as pontas. Depois de terminar a primeira camada, suba até chegar à raiz e trabalhe de um lado para o outro do cabelo.

Quando chegar à metade superior do cabelo, evite aplicar a coloração em linha reta. Deve formar um V para não criar linhas exageradas na raiz.

Lembre-se de que estamos buscando um resultado natural, portanto, o melhor é adicionar algumas mechas de cor um pouco mais próximas e outras mais distantes das raízes.