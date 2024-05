Kim Kardashian voltou com uma mudança de visual e está sendo criticada por um detalhe curioso

Os fãs de Kim Kardashian aguardam ansiosamente o momento de vê-la deslumbrar no Met Gala

Se algo caracteriza a socialite Kim Kardashian é que não tem medo de mudar de visual e, quando se trata da cor do seu cabelo, já o teve preto, branco, platinado, loiro e chocolate. Além disso, ela tem um cabelo muito resistente que, com tantos produtos químicos, mantém essa longa cabeleira que é a inveja de muitas.

A empresária tem mantido seu cabelo em seu tom natural escuro há vários anos, mas há alguns dias, conforme destaca a revista Hola, foi vista no evento “Lo Máximo” na Califórnia, onde exibiu um cabelo platinado, penteado em um coque slicked.

O responsável pelas mudanças de Kim é seu estilista principal, Chris Appleton, que causou alvoroço no TikTok ao compartilhar o cabelo loiro de Kim em um vídeo.

“Sem mais birra”

Mas o que causou alvoroço nas redes foi uma imagem que a socialite publicou em sua conta do Instagram, onde ela aparece tão bonita como sempre com seu cabelo loiro, mas gerando polêmica pela forma como mostra seus lábios.

Na imagem, Kim aparece com seu cabelo loiro espetacular, mas como se estivesse mandando um beijo. Este gesto causou polêmica entre seus fãs e alguns detratores da empresária.

"Kim retira a panela, por favor!", "Sim, também não gosto de fotos de panelas", "O fato de você estar seguindo e até mesmo apoiando as palhaçadas dela me surpreende hahaha", são algumas das opiniões dos seguidores sobre o gesto com a boca que já é uma tradição da socialite em suas publicações nas redes sociais para mostrar seus lábios pronunciados e sensuais.

Confundindo para o golpe final no Met Gala

Mas o Met Gala de 2024 está próximo e, se há algo que Kim faz bem, é brilhar nesse momento. Suas últimas publicações têm todos os seus seguidores ansiosos para ver como a socialite vai aparecer desta vez, se loira, morena ou rosa.

Para confundir ainda mais, apenas dois dias atrás, Kim Kardashian postou uma foto em suas redes sociais onde exibia um tom completamente diferente do platinado.

Nessas fotos, vemos ela com um corte bob estilizado de forma particular para dar um efeito molhado nele.

Além disso, sua juba está em uma cor que nunca foi vista antes, uma espécie de rosa chiclete.

Então só precisamos esperar até 6 de maio para saber qual é a surpresa que a socialite nos reserva, ela sempre impressiona com seus looks no evento de gala beneficente.