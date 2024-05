Como fazer as mechas balayage que são tendência com ingredientes naturais em casa, sem gastar

As mechas balayage se tornaram as favoritas deste 2024, pois proporcionam um visual elegante, rejuvenescedor e moderno, além de serem fáceis de manter.

Este efeito consiste em manter a raiz mais escura ou natural, e clarear do meio até as pontas, e até mesmo adicionar algumas mechas mais claras nas laterais do rosto para dar mais luminosidade e parecer mais jovem e elegante.

O melhor do balayage é que não desbota rapidamente e dura, então você só precisa retocar as pontas de vez em quando e vai parecer fabulosa.

E uma das grandes vantagens é que você pode alcançar esse efeito com ingredientes naturais, você mesma, em casa, sem ter que gastar, e nós te dizemos como fazer.

Como fazer as mechas balayage que são tendência em 2024 com ingredientes naturais em casa

É muito fácil conseguir o efeito balayage em casa, com ingredientes naturais, e o melhor é que seu cabelo sofrerá muito menos, pois não estará sujeito a produtos químicos.

O primeiro passo é reunir estes ingredientes:

Sumo de dois limões

Meia xícara de vinagre de maçã

Meia xícara de chá de camomila

Como preparar a mistura e como aplicá-la no cabelo

Ao juntar esses ingredientes, o que você deve fazer é misturá-los todos até obter uma solução homogênea e assim criar um corante caseiro.

Quando tiver tudo misturado e estiver pronta para aplicar, divida o cabelo em quatro partes e aplique a mistura com um pincel da metade até as pontas.

Você deve aplicar a tintura caseira e natural em cada parte dividida do cabelo e deixá-la agir por 40 minutos. Se quiser obter um resultado melhor, cubra o cabelo com um saco plástico.

Após 40 minutos, enxágue abundantemente com água e lave o cabelo como de costume, com o mesmo xampu, e você verá o resultado incrível, sem danificar sua cabeleira.