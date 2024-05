As blusas ‘coquete’ estão de volta com força total: veja como você pode usá-las com jeans

Desde o final de 2023, vimos o surgimento da tendência ‘coquette’ que acabou se tornando uma febre no início de 2024, quando as vitrines foram preenchidas com roupas românticas, fitas e laços que imitavam um dos estilos mais femininos e delicados deixados pelo mundo da moda.

Sua popularidade foi tanta que até se tornou motivo de memes nas redes sociais e várias árvores de Natal foram decoradas com esse tema. Apesar de surgirem outros estilos que pretendiam roubar a coroa dessa famosa tendência, na verdade ela não desapareceu e está mais forte do que nunca. Esta é a razão pela qual um certo tipo de blusa veio para ficar pelo resto do ano.

Blusas coquette con jeans

O que são as blusas ‘coquete’?

Os meios especializados em moda previram isso, as blusas do tipo ‘coquete’ serão a sensação deste 2024 e se você também quiser adicioná-las ao seu guarda-roupa, aqui explicamos algumas bases para que você pareça uma verdadeira especialista em moda. O melhor de tudo é que se você é uma mulher de espírito rebelde, não precisará comprometer seu estilo, pois é perfeito para todas.

Mas se você está se perguntando como é esse tipo de blusa ‘coquete’, tudo o que você precisa fazer para identificá-las é reconhecer os laços que elas têm na parte da frente, característicos desse estilo. Esses ‘laços’ têm a forma de um laço, são casuais, chiques e muito leves para as temporadas quentes, embora seja verdade que combinam com tudo e são muito favorecedoras.

Normalmente, eles são largos e em forma de peplum, o que significa que possuem babados na altura da cintura que ajudam a realçar a figura e a esconder as gordurinhas, o melhor de tudo é que entre seus designs existe uma grande variedade que certamente se adaptará a todas as suas necessidades.

Como combinar blusas com laços ou estilo ‘coquete’ com jeans?

É assim que você pode usar as blusas ‘coquete’ que serão a sensação em 2024 com jeans, você parecerá jovem, elegante e estilizada, aqui estão algumas dicas para aderir à tendência de forma casual e diferente.

Blusa coquete 'animal print' com jeans

O animal print é um dos padrões que ano após ano se destaca entre as tendências, nas blusas coquete fica maravilhoso, tem aquele toque sedutor e selvagem para quem procura algo rebelde, foi combinado com jeans claros e sapatos kitten vermelhos para contrastar.

Blusa coquete com jeans estilo flamenco

As blusas brancas são um básico que combina perfeitamente com tudo, adicione uma calça skinny e sapatilhas, o toque flamenco é dado com o acessório no cabelo com uma romântica rosa vermelha e sapatos da mesma cor, você terá um visual ideal para o verão.

Blusa coquete com jeans e tênis coloridos.

Os tênis coloridos serão tendência, não hesite em apostar nos Adidas Samba, Converse ou New Balance. Aqui podemos ver uma combinação de uma blusa coquete às riscas azul e calças de ganga claras, às quais foi adicionado um calçado verde colorido que contrasta perfeitamente com todo o visual.

Blusa coquete com jeans no estilo Barbie

A cor rosa é uma das favoritas de muitas mulheres, aqui temos um look digno da Barbie onde uma blusa de laços foi combinada com tênis da mesma cor e jeans. Mas não se preocupe, essa mesma combinação pode ser replicada em outras cores.