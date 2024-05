As 5 mulheres mais corajosas do zodíaco: ninguém impõe limites como elas

A lua nova trará oportunidades para 5 mulheres do zodíaco

O zodíaco está cheio de mulheres brilhantes, com grandes qualidades que as tornam únicas e admiráveis. Cada uma brilha com sua própria luz, no entanto, há algumas que costumam ser um pouco mais ousadas, corajosas e não conhecem limites quando desejam algo em suas vidas.

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

Elas são combativas, sentem orgulho de quem são e por isso enfrentam a vida com muita determinação. São sábias, gostam de compartilhar seus conhecimentos com quem mais precisa. Não são facilmente intimidadas. Além disso, reconhecem bem seus limites, sabendo até onde podem ir e até onde permitir que os outros entrem em suas vidas. São sinceras consigo mesmas, mesmo que às vezes isso traga dor e frustração.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

As garotas de Gêmeos sempre colocam muito esforço nas atividades que desejam. Dificilmente é preciso motivá-las para fazer alguma atividade. Apesar do medo que possam sentir em relação a um determinado momento ou episódio da vida, elas o enfrentam, pois é a única maneira de superá-lo. Elas aceitam a realidade, por mais cruel que seja, e procuram lições no meio das batalhas mais difíceis.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Uma das grandes qualidades dessas garotas é que sabem aceitar suas fraquezas, é aí que verdadeiramente reside sua força e coragem. O medo é seu motor, não as paralisa, pelo contrário, serve como catalisador para avançar em seu caminho. Se precisam de ajuda, pedem, pois não veem essa ação como um gesto de vulnerabilidade. Elas são abertas com seus sentimentos, mas seletivas com quem vão expressá-los.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

A resiliência é o seu maior poder. É por isso que cultivam a coragem com a qual enfrentam as adversidades, por isso são imparáveis. Esforçam-se para que tudo o que fazem em suas vidas seja bem feito e, para concretizar isso, devem estar de bom humor, já que simplesmente não conseguem caminhar ou executar nada de outra forma. Muitas vezes, a determinação que têm diante da vida é intimidante para os homens que desejam compartilhar suas vidas com elas.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Aceita críticas construtivas, mas sabe estabelecer limites e dar lições àqueles que se atrevem a destruí-las com suas opiniões. São muito observadoras e intelectuais, sem querer, estão atentas a tudo que as rodeia, pois sabem como agir diante de determinadas situações. Nos desafios, enxergam oportunidades para se destacar. Quando é preciso arriscar, o fazem, mas não sem antes analisar todos os cenários possíveis e somente se houver uma boa razão para fazê-lo.