5 perfumes refrescantes para mulheres que são ecológicos: duram o dia todo e fazem você se sentir bonita

Se além de querer cheirar incrível, você também quer preservar o meio ambiente, apresentamos estes perfumes refrescantes para mulheres que são ecológicos. Eles são elaborados por marcas que incorporaram a cultura sustentável em seus métodos de produção, na seleção de seus ingredientes e na mensagem que desejam transmitir à sociedade.

Outro aspecto positivo é que eles duram por horas e não precisam de muitos retoques ao longo do dia para manter em você sua fragrância fresca, doce e sedutora.

Perfumes frescos para mulheres que são ecológicos

Floriental Frutal Para Ela da Ferrioni

De acordo com o Glamour, é um dos indispensáveis na penteadeira porque além de ser refrescante, possui uma “tampa de PolyAgave 33% de fibra natural e uma garrafa fabricada de vidro reciclável”. Seus criadores fundiram uma bela mistura frutada de bergamota e jasmim, assim como patchouli, cedro, sândalo, baunilha, musgo e carvalho.

First Snow da Victorinox

Por outro lado, temos esta criação feita de notas sutis e delicadas, com essência de chá branco, efervescente, baunilha e almíscar branco cremoso. A mesma fonte aponta que a Victorinox aposta em embalagens recicladas e embalagens mínimas.

Rose Naturelle da Chloé

Entre os perfumes frescos para mulheres que são ecológicos, temos este clássico da moda que é floral e muito leve. É feito com cedro, brotos frescos e vivos de cidra e groselha negra, "formulado com ingredientes 100% naturais, álcool de origem natural e água", apontam.

44 Gerrard Street da Atkinsons

Esta marca tem uma tecnologia inovadora que é amiga do ambiente. Eles afirmam que suas notas de saída são eucalipto, gengibre limão e gengibre; assim como jasmim, rosa e orquídea.

Aqua Allegoria Florabloom Forte da Guerlain

Por último, vamos a desfrutar do delicioso cheiro das “superflores do deserto, onde as notas de entrada como tangerina, acorde de manga e amêndoa são um toque de frescor”, recomendado para todas as que estão buscando atualizar seus aromas do dia a dia.