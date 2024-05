10 melhores destinos para conhecer no Chile

De acordo com os dados da Civitatis, a principal plataforma de atividades turísticas em português, o Chile tem testemunhado um crescimento notável no número de reservas de viajantes brasileiros desde o início de 2024.

Além dos destinos tradicionais, como a cosmopolita Santiago e o icônico Deserto do Atacama, o país oferece uma riqueza de experiências. Com sua geografia única e privilegiada, o país mais estreito do mundo está situado entre mais de 6.000 km de litoral ao longo do Oceano Pacífico e a majestosa Cordilheira dos Andes.

Essa diversidade geográfica resulta em uma variedade impressionante de climas e paisagens, que vão desde o deserto mais árido do mundo até regiões com clima mediterrâneo e alpino.

Para os viajantes que buscam explorar os encantos do Chile, a Civitatis elaborou uma lista exclusiva dos 10 melhores destinos para conhecer no país. Confira:

1 - Santiago

Reprodução

A capital do Chile oferece uma mistura vibrante de cultura, história, gastronomia e vida noturna. Não deixe de visitar o centro histórico, o Cerro San Cristóbal para vistas deslumbrantes da cidade, a antiga casa de Pablo Neruda “La Chascona”, e saborear um delicioso pisco sour em Bellavista, o bairro boêmio da cidade.

2 - Deserto do Atacama

Reprodução

Este deserto árido é o lugar mais seco da Terra e abriga paisagens de outro mundo, como gêiseres, salinas e vulcões. Explore as incríveis formações rochosas do Valle de la Luna, banhe-se nas Termas de Puritama e maravilhe-se com os céus estrelados em um dos melhores lugares do mundo para observação astronômica.

3 - Valparaíso

Reprodução

Esta cidade portuária colorida é conhecida por suas colinas íngremes, casas vibrantes e atmosfera artística. Suba os Arcos de Valparaíso para ter vistas panorâmicas, explore os becos sinuosos do Cerro Alegre e visite o Museu a Céu Aberto de Valparaíso, que abriga uma coleção de murais impressionantes.

4 - Patagônia Chilena

Reprodução

Esta vasta região no sul do Chile é conhecida por suas geleiras, montanhas e lagos impressionantes. Admire os glaciares e esteja preparado para avistar uma abundância de vida selvagem. Não deixe de ir ao Parque Nacional Torres del Paine, um paraíso para os amantes da natureza e dos esportes ao ar livre.

5 - Ilha de Páscoa

Reprodução

Esta ilha remota no Oceano Pacífico é famosa por suas misteriosas estátuas de pedra, conhecidas como moais. Explore os sítios arqueológicos da ilha, aprenda sobre a cultura polinésia Rapa Nui e relaxe nas belas praias paradisíacas. Para os viajantes aventureiros, vale a pena explorar as diversas trilhas disponíveis na Ilha.

6 - Pucón

Reprodução

Localizada na região dos lagos do sul do Chile, esta cidade é um destino popular para os amantes de aventura. A cidade está cercada por lagos, vulcões e florestas exuberantes, oferecendo oportunidades para trekking, rafting, escalada e relaxamento em águas termais. Alguns dos destaques são: rafting no rio Liucura e trilha até o vulcão Villarrica.

7 - Puerto Varas

Reprodução

Situada às margens do Lago Llanquihue, com vista para os vulcões Osorno e Calbuco, Puerto Varas é uma cidade encantadora com uma forte influência alemã. Desfrute de passeios de barco pelo lago, explore a cidade histórica e experimente a deliciosa culinária local, incluindo pratos à base de salmão fresco. A cidade também conta com uma boa oferta de spas.

8 - La Serena

Reprodução

Localizada na região central do Chile, esta cidade histórica é conhecida por seu clima ensolarado, belas praias e atmosfera relaxante. Visite a Cruz do Pacífico, explore o centro histórico da cidade e relaxe nas praias de La Serena e Coquimbo. Nas proximidades, o Valle del Elqui é conhecido por seus vinhedos, observação de estrelas e pela produção de pisco.

9 - Chiloé

Reprodução

Esta ilha no sul do Chile é conhecida por sua cultura única, arquitetura colorida de palafitas e igrejas de madeira declaradas Patrimônio Mundial pela UNESCO. Explore as aldeias tradicionais, experimente a gastronomia local à base de frutos-do-mar e observe a vida selvagem, incluindo pinguins e golfinhos.

10 - Valdivia

Reprodução

Valdivia é uma cidade encantadora localizada no sul do Chile, às margens do rio Calle-Calle. Conhecida por sua rica história colonial, influência alemã e beleza natural deslumbrante, Valdivia oferece uma mistura única de arquitetura histórica, gastronomia local e atividades ao ar livre. Os visitantes podem explorar o centro histórico enquanto desfrutam de uma variedade de restaurantes, cafés e cervejarias artesanais.