5 combinações nos looks com jeans skinny para variar no seu armário

O jeans skinny, um clássico atemporal do vestuário moderno, oferece versatilidade incomparável que se adapta a várias ocasiões e estilos. Com sua capacidade de realçar a silhueta e oferecer conforto, não é surpresa que continue sendo um favorito no mundo da moda.

Neste artigo, exploraremos cinco maneiras criativas de combinar seu jeans skinny para revitalizar seu guarda-roupa e manter seu estilo fresco e atualizado. Confira!

1. Skinny jeans com blazer

Uma combinação elegante que nunca falha é o jeans skinny com um blazer. Escolha um blazer bem cortado, em cores neutras como preto, cinza ou azul marinho, para um look que transita facilmente do escritório para um happy hour.

Adicione uma camiseta básica por baixo e sapatos de salto para um toque de sofisticação, ou opte por tênis brancos para uma pegada mais casual.

2. Look monocromático

Para um visual impactante e moderno, aposte no look monocromático com jeans skinny.

Escolha peças de cima a baixo na mesma cor do seu jeans, como um suéter de cashmere preto e uma jaqueta jeans no mesmo tom. Esta combinação não apenas alonga a silhueta, mas também oferece um estilo coeso e chique.

3. Jeans skinny e botas de cano alto

Durante os meses mais frios, combinar seu jeans skinny com botas de cano alto é uma escolha estilosa e prática. Escolha botas que se ajustem confortavelmente sobre o jeans, criando uma linha ininterrupta que alonga as pernas. Complemente com um suéter oversized e um casaco longo para um look de inverno elegante e aconchegante.

4. Camadas com cardigan ou kimono

Adicione textura e interesse visual ao seu jeans skinny com camadas leves, como um cardigan longo ou um kimono estampado. Essa opção é perfeita para transições de estação ou para adicionar um toque boêmio ao seu conjunto.

Combine com uma blusa simples por baixo e acessórios minimalistas para manter o equilíbrio.

5. Estilo urbano com jaqueta de couro

Para um look urbano e ousado, combine seu jeans skinny com uma jaqueta de couro. Esta combinação traz uma vibe rock ‘n’ roll que nunca sai de moda. Complete o look com uma camiseta de banda e botas de bico fino ou tênis de cano alto para um acabamento rebelde e estiloso.