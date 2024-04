Quer aprender um novo idioma? Este é o truque para te ajudar a conseguir com a Netflix

O tempo que passamos no Netflix pode nos ajudar a aprender idiomas graças a um truque

Saber diferentes idiomas é imprescindível se quisermos ampliar nossas oportunidades no âmbito pessoal e profissional. Por isso, cada vez mais pessoas estão interessadas em dominar algum.

Existem muitos métodos para aprender qualquer idioma atualmente. As aulas ministradas por professores, tanto presencialmente quanto online, continuam sendo as mais comuns e preferidas.

No entanto, há uma maneira de começar a aprender ou reforçar nossos conhecimentos em qualquer idioma na Netflix. Quer saber qual é? Continue lendo para descobrir.

Qual é o simples truque para aprender idiomas na Netflix?

O truque para aprender idiomas com o Netflix só funciona ao acessar a plataforma de streaming através do Chrome em um computador, seja um desktop ou laptop.

O truque é apenas adicionar uma extensão muito útil ao navegador web desenvolvido pelo Google. Estamos falando do Language Reactor, um conjunto de ferramentas para aprender várias línguas.

Como funciona o Language Reactor?

A extensão funciona como um tradutor e dicionário de idiomas - feitos por humanos - dentro do Netflix. Depois de baixá-la, basta acessar o serviço de streaming através do navegador.

Quando reproduzir qualquer produção no site, os legendas serão exibidas simultaneamente no idioma original e no seu idioma materno.

Se passar o cursor sobre uma palavra que chame sua atenção, você poderá ver diversas definições ou significados dela. Além disso, existem outras funções para você se tornar um especialista no idioma.

Recursos como pausar a reprodução automaticamente após cada diálogo ou pular para o próximo, voltar, repetir ou copiar algum. Também possui controles precisos de reprodução.

Language Reactor funciona como tradutor e dicionário de idiomas (Captura de pantalla de Netflix tras instalar Language Reactor)

Igualmente permite a personalização das legendas de acordo com as preferências. Além disso, se você não sabe o que assistir, há um catálogo para encontrar títulos com legendas de alta qualidade em seus 17 idiomas disponíveis.

A extensão pode ser usada sem fazer login, mas ao ter uma conta você pode salvar palavras ou frases. As que você salvar serão destacadas em todos os subtítulos para organizar o aprendizado.

Também obter traduções automáticas e legendas em qualquer idioma em projetos dublados. Em resumo, é uma ferramenta útil tanto se estiver começando a estudar um idioma ou se já tiver conhecimentos.

No entanto, é melhor usá-lo em programas e filmes que já tenha visto em vez de novas histórias, pois vai se distrair muito ao pausar e estudar os diálogos de uma ficção.

Como instalar o Language Reactor?

Se quiser começar a usar o Language Reactor para aprender idiomas enquanto desfruta das produções no catálogo da Netflix, basta seguir três simples passos:

Procure a extensão na Chrome Web Store ou visite https://www.languagereactor.com/ Faça o download e instale a extensão no navegador. Por enquanto, está disponível apenas no Google. Depois, você só precisa entrar no Netflix com seu usuário e senha e reproduzir qualquer título.

Pronto! A partir de agora, você pode dar um novo propósito às suas sessões de binge watch e aprender coreano, inglês, alemão e muito mais enquanto assiste a uma série, programa ou filme no serviço.

Até agora, 2.000.000 usuários instalaram a extensão que também funciona no YouTube, livros e páginas da web.