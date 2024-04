Qual é o maior arrependimento das mulheres no final de suas vidas? Psiquiatra de Harvard descobre

Apesar de suas muitas diferenças em todos os aspectos possíveis, a maioria das mulheres tem um arrependimento em comum sobre suas vidas quando finalmente entram na idade avançada.

Foi assim que Robert Waldinger, psiquiatra da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, descobriu ao liderar o maior estudo sobre felicidade humana já realizado na história.

Durante a pesquisa desenvolvida pela Universidade de Harvard ao longo de 85 anos, os participantes foram questionados com várias perguntas, incluindo qual é o motivo pelo qual mais se arrependem.

"No final de suas vidas (entre 70 e 90 anos), quando perguntados no estudo 'O que você teria preferido fazer menos? O que você teria preferido fazer mais?', tanto homens quanto mulheres frequentemente apontam para a meia-idade e se arrependem de ter dedicado muito tempo se preocupando e muito pouco agindo de forma que se sentissem vivos", explicou, de acordo com Telva.

Qual é o arrependimento mais comum entre as mulheres em seus últimos anos?

No entanto, o arrependimento mais comum é diferente entre homens e mulheres. De acordo com Waldinger, conforme relatado pelo meio de comunicação, os homens idosos se arrependem principalmente de terem passado "muito tempo no trabalho e pouco tempo conectando-se com seus entes queridos".

Enquanto isso, o arrependimento mais comum entre as mulheres em seus últimos anos é ter dedicado muito tempo de suas vidas se preocupando com o que os outros pensariam delas, “em vez de viver autenticamente”.

O arrependimento mais frequente entre as mulheres em seus últimos anos é ter dedicado demasiado tempo em preocupar-se no que pensam os outros sobre elas | (Pexels)

O resultado coincide com o exposto por Enrique Rojas em ‘Compreenda suas emoções’. No livro, o autor menciona este motivo como uma das seis coisas pelas quais as pessoas mais se arrependem.

"Se eu não tivesse tido a coragem de fazer o que realmente queria fazer e não o que os outros esperavam de mim. No fundo, isso tem muito a ver com se atrever a ser você mesmo", explicou, de acordo com Telva.

“Saber desenvolver a própria personalidade, polindo e eliminando as arestas e pontos negativos da mesma, com a ajuda dos mais próximos e, ao mesmo tempo, trabalhar no programa pessoal previamente elaborado, tendo claros os objetivos e lutando para alcançá-los,” concluiu.