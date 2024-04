O que é um relacionamento aberto e por que não é o mesmo que poliamor

O que é um relacionamento aberto e diferenças com o poliamor |

No meio da abertura dos laços amorosos, é importante saber diferenciar entre os diferentes tipos que existem, por exemplo uma relação aberta, em relação a outras semelhantes, como o poliamor. Embora seja fácil se confundir, na realidade são formas de se relacionar completamente diferentes e que não se adaptam a todos.

ANÚNCIO

O que é um relacionamento aberto e suas diferenças com o poliamor

Bem, um relacionamento aberto é como um namoro não monogâmico onde há (ou não) conexão emocional, mas abertura para desfrutar de outras experiências sexuais e satisfazer necessidades físicas com outras pessoas sem que isso seja motivo de discussões ou rupturas. Ambos estão plenamente de acordo e geralmente se baseiam na ignorância: não saber com quem se sai ou se tem relações sexuais.

Relacionamentos abertos são mais misteriosos com o que acontece fora do relacionamento | Freepik

Cada uma vai estabelecendo seus próprios acordos, mas a ideia é criar uma sociedade em que se permita ver abertamente outras pessoas, sem sentir preocupação ou remorso por isso. Para alguns não há laço emocional, mas depende de cada um.

Recomendados

Por outro lado, Psicologia Online define o poliamor como “uma prática na qual se quer igualmente mais de um parceiro. Neste tipo de relacionamentos, os membros do casal se dedicam afeto e diferentes formas de amor”, porque “são capazes de se apaixonar e amar várias pessoas sem a necessidade de estabelecer uma hierarquia”.

O poliamor é uma sociedade amorosa onde todos compartilham as responsabilidades e compromissos do casal | Freepik (Freepik)

“Isto é, foca-se em estabelecer relações emocionalmente comprometidas com várias pessoas que se apoiam mutuamente”, apontam, as quais também podem ser abertas ou fechadas, ou seja, com a possibilidade de incluir mais alguém neste círculo amoroso ou não.

Ao contrário dos relacionamentos abertos, todos são considerados igualmente amados e demonstram afeto, estando atentos aos detalhes um do outro, o que geralmente resulta em relacionamentos de longo prazo. Em relacionamentos abertos, por outro lado, nem sempre há a obrigação de cumprir com o protocolo típico de um casal, pois muitas vezes a relação se baseia apenas na companhia e no sexo.