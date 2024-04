Cansada de jeans? Aqui looks com calças culotte para sair da mesmice

Cansada de jeans? Então é hora de dar uma chance a um novo tipo de calça que é tão confortável e favorecedor. Apresentamos as calças culotte que serão a sensação desta temporada por sua elegância e versatilidade. Junte-se à tendência mais confortável e chique.

ANÚNCIO

As calças culotte estão de volta como a peça favorita da temporada de calor, que se popularizou desde 2023, e o melhor de tudo é que, em 2024, estão de volta com mais força. Dê uma chance a uma das peças que será tendência nesta temporada, além de ser tão fácil de combinar que finalmente acabaremos com o medo das mulheres que as evitaram, pensando que dão um efeito visual de ‘encurtar’ o corpo.

Calças Culotte com botas Pinterest (Pinterest)

O que é uma calça culotte?

As calças de ganga não são a única peça de roupa que beneficia a figura, se procura um look de efeito ‘barriga lisa’ que estilize o seu corpo, então dá uma oportunidade às calças culotte e adiciona um toque moderno e fresco aos seus outfits.

Recomendados

Para reconhecer a calça culotte, o único que você precisa ter em mente é o seu corte ‘midi’ que vem acompanhado de uma perna larga e folgada, geralmente são de cintura alta e podem ser encontradas em diferentes versões e tecidos, tornando-os uma opção versátil assim como as próprias calças jeans e se encaixam perfeitamente em qualquer estação. Além disso, são perfeitos para um look de escritório ou formal, dependendo das suas necessidades.

Como combinar calças culotte com botas?

Se você também quiser apostar nesta peça, primeiro convido você a não ter medo dela, com os elementos necessários, ela não irá jogar contra você, pelo contrário, fará com que você tenha uma figura invejável.

Tenha em mente que uma das chaves para usá-los é o uso de calçados altos como botas, sandálias de salto ou botins, e para evitar que a figura pareça encurtada, escolha uma peça de cintura alta e roupas justas na parte superior para destacar sua figura. Conjuntos do tipo total look também são igualmente benéficos, aposte neles, talvez se tornem seus favoritos.

As calças culotte e as botas são os melhores amigos. Se está à procura de um look para usar no escritório, chegou ao lugar certo, esta é a combinação perfeita e aqui vamos te ensinar como usá-la.

Calças culotte com camisa branca

A camisa branca é um básico do guarda-roupa, dê um toque com uma calça culotte preta e adicione um par de botins. O resultado final será um visual formal e moderno para ir ao escritório.

Calça culotte com blusas vitorianas

Se as blusas vitorianas já eram consideradas uma das peças favoritas e com o último visual de Taylor Swift para o seu novo videoclipe, isso só elevará sua popularidade, é por isso que elas ficarão perfeitas para um look casual elegante com uma calça culotte jeans e botins.

Calças culotte para um look fresco

O look total é benéfico se estiver procurando alongar o corpo, este conjunto foi composto por cores neutras que também ajudam a suportar o calor, combinando com botins como a cereja do bolo.

Com um toque de cor

Use um visual total da sua cor favorita e dê um toque de cor com seus sapatos, aqui temos um exemplo de peças em branco e o contraste azul nos botins.

Com brilhos eletrizantes

As peças acetinadas e cromadas serão tendência, use-as em seu próximo look e leve um pedacinho da essência em seu visual.

Calças culotte com camiseta marinheira

Se, por outro lado, estiver procurando um visual casual, então opte por um visual digno das mulheres francesas, com uma camiseta listrada e jeans culotte, não se esqueça de adicionar um par de botas, que são perfeitas para climas incertos.