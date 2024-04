A diabetes mellitus é uma doença endócrina que não afeta apenas os seres humanos, mas também os nossos companheiros felinos, dificultando a capacidade de regular os níveis de açúcar no sangue e impedindo a utilização correta deste, dificultando a obtenção de energia necessária para o dia a dia e o funcionamento e reprodução das células.

De acordo com o Dr. Carlos Cifuentes, médico veterinário do Pet Food Institute, essa condição é dividida em três classes:

Diabetes tipo 1 ou insulino-dependente:

Onde se evidencia uma destruição das células produtoras de insulina do pâncreas pelo próprio sistema imunológico do animal, a qual é irreversível.

Tipo 2 ou não dependente de insulina:

É a variante mais comum em gatos, afetando aproximadamente 95% dos casos. Neste tipo, a produção de insulina é ineficaz e há uma resistência adicional ao seu efeito nas células. É considerada uma forma de diabetes que pode ser revertida em algumas circunstâncias.

Tipo 3 ou secundário:

Surge devido a fatores externos ao pâncreas que geram resistência à insulina, como o uso de corticoides, progestágenos ou outras alterações hormonais como a síndrome de Cushing ou a acromegalia.

O especialista acrescenta que "para esta condição, a alimentação desempenha um papel essencial em seu manejo, e uma dieta apropriada pode ser crucial para controlá-la, melhorando a qualidade de vida do animal e até mesmo, em certas ocasiões, conseguir reverter a condição."

Sete dicas a ter em mente na dieta de um gato com diabetes:

1. Dieta baixa em carboidratos: reduzir sua ingestão é vital, especialmente aqueles de rápida absorção, isso ajudará a manter níveis estáveis de açúcar no sangue. Portanto, é recomendável priorizar alimentos com baixos níveis de glicose e amido, como carnes magras, peixes e vegetais. Sugere-se ler e identificar os ingredientes das refeições e selecionar opções que contenham menos de 10% de carboidratos, pois isso ajudará a manter um controle ótimo da condição.

2. Alto teor de proteína: as proteínas ajudam a manter a massa muscular e promovem a sensação de saciedade, o que pode ser benéfico para controlar os níveis de glicose. Portanto, procurar alimentos que contenham mais de 40% de proteína nas calorias metabolizáveis garantirá uma dieta equilibrada e completa. Neste exercício, devem ser incluídas fontes de alta qualidade, como frango, peru, peixe, ovos e carne magra.

3. Fibra moderada: escolher dietas que tenham um teor regulado, aproximadamente entre 5% e 10%. Além disso, incorporar alimentos que sejam fontes desse nutriente, como abóbora, cenouras e psyllium.

4. Porções pequenas e frequentes: dividir a porção diária de comida em pequenas frações e oferecê-las com maior regularidade, idealmente de 3 a 4 vezes ao dia, ajuda a manter o nível de açúcar mais estável e previne picos altos no sangue. Além disso, deve-se evitar deixar a comida disponível sob demanda.

5. Água limpa e fresca: garantir acesso permanente, pois esta condição pode aumentar a sede do seu bichinho, sendo crucial mantê-lo bem hidratado e não esquecer de monitorar seu consumo para detectar possíveis sinais de desidratação.

6. Exercício moderado: ter rotinas físicas pode ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina e controlar a diabetes, sempre sob a supervisão de um veterinário que determinará a forma e intensidade de atividade adequada para seu gatinho.

7. Consultar com o veterinário: estar em constante comunicação com o profissional determinará o sucesso do tratamento, onde, juntamente com os especialistas, são realizados monitoramentos regulares, como a medição da glicose no sangue, rotina de alimentação e controle de peso.

Em resumo, a diabetes é uma doença que pode ser controlada com um acompanhamento médico adequado. Portanto, é fundamental seguir as recomendações de acordo com as necessidades específicas do animal de estimação, que às vezes prescreverá uma dieta terapêutica formulada especificamente para gatos com essa condição. Oferecer uma dieta completa e equilibrada é fundamental para controlar e prevenir esse tipo de condição, pois os animais precisam de 40 nutrientes essenciais, e isso é difícil de alcançar com restos de comida ou comida caseira, portanto, fornecer um alimento comercial para animais de estimação dos Estados Unidos garante a melhor e mais segura nutrição para que vivam uma vida longa e saudável.