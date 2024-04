Adeus ao animal print! O xadrez chegou para substituir: veja como você pode usar em looks originais

O estampado tartan, o xadrez escocês, se tornou o favorito deste 2024, deixando de lado o animal print, flores e listras, e já famosas como Gwen Stefani têm usado.

O xadrez tartan é um padrão com listras verticais e horizontais entrelaçadas, que formam um padrão de quadros, sobre um fundo de cor e é tradicionalmente associado à Escócia.

Pode vir em diferentes cores, mas a mais usada é o vermelho e preto que muitas celebridades têm usado, como Jennifer Lopez, e você pode usá-lo em looks únicos e originais.

Looks com estampa xadrez para ser a mais elegante e original

Saia midi xadrez com jaqueta de couro

Um visual muito chique e original que você pode usar atualmente é composto por uma saia midi justa com estampa xadrez e uma jaqueta de couro.

Você pode usar esse visual com um body ou um top e complementar com botas de cano alto e um chapéu, e é claro, uma bolsa pequena preta.

Vestido curto com estampa xadrez

Você também pode usar um minivestido de mangas compridas, muito elegante e sexy, com uma saia larga e plissada com este tipo de estampado tartan.

Para esta roupa, você pode optar por usar saltos altos ou stilettos, seja preto ou vermelho, e uma bolsa na mesma cor dos sapatos.

Calça xadrez com suéter

Se quiser algo elegante e confortável ao mesmo tempo, então você pode optar por usar uma calça larga e de cintura alta, com estampa tartan.

Você pode usar essas calças com um suéter de mangas compridas em preto ou branco e complemente com scarpins ou sapatos nude.

Saia xadrez com jaqueta de ganga

Um visual perfeito para exibir sua figura com estilo é usar uma saia curta com estampa tartan e combiná-la com uma camiseta branca.

E para completar o seu visual com muito estilo, adicione uma jaqueta de ganga e pode complementar com botins pretos ou brancos.