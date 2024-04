A carta do Louco no tarot trará inícios e novas aventuras para 4 signos do zodíaco

A carta do louco trará mudanças para estes signos

Desde 24 de abril até a próxima terça-feira, 30, a carta do tarô, O Louco, será a que exercerá certa influência nos signos de Gêmeos, Câncer, Virgem e Capricórnio, ao ponto de que terão mudanças no campo laboral, amoroso, econômico e amistoso. Apesar de as coisas poderem se complicar, encontrarão a saída e aprenderão grandes lições.

Gêmeos

Está chegando um período de mudanças, tanto positivas quanto negativas, na vida profissional, já que é muito possível que aquelas que estão desempregadas consigam um cargo importante com um salário que excede as expectativas e um horário que lhes permitirá ter uma vida pessoal equilibrada.

Mas para aquelas que já têm um emprego, a situação se tornará um pouco complicada, pois terão muitas responsabilidades sobre elas, com as quais terão que lidar e isso causará muito estresse e ansiedade. Se não estabelecerem limites, isso poderá afetar a saúde.

Câncer

Na vida amorosa haverá uma transformação nos casais, já que irão refletir sobre o que está afetando a questão sexual. Serão exercícios de conhecimento, com os quais aprenderão muito, apesar do tempo que compartilharam e de acharem que conhecem tudo um do outro.

Eles ousarão explorar, deixarão sua imaginação correr solta. É claro que algumas coisas vão gostar muito, enquanto outras não vão agradar, mas não ficarão com vontade de saber se é bom ou ruim. Haverá muita cumplicidade.

Virgem

Não haverá controle sobre certos gastos, pois elas estavam confiantes de que a entrada de dinheiro não diminuiria, mas o destino lhes pregará uma peça desagradável e será precisamente para ensinar-lhes uma lição: ser precavidas em questões econômicas.

Agora você terá que procurar maneiras de obter uma fonte de renda que lhes permita saldar dívidas e cumprir as responsabilidades que devem cumprir mês a mês. Isso não acontecerá novamente, pois pensarão duas vezes antes de gastar um único centavo de suas contas.

Capricórnio

O estresse ao realizar uma atividade pode gerar uma grande tensão com alguém com quem sempre se deu bem. Talvez existam conflitos devido aos ânimos exaltados. O melhor é se acalmar e encerrar a discussão para não magoar os sentimentos.

Com o passar dos dias, quando a raiva já não estiver presente, vocês vão perceber que ambas tinham suas razões válidas, e é hora de buscar um ponto intermediário onde ambas ganhem, mas também precisam ceder em certas coisas ou confortos.