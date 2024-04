As 5 mulheres do zodíaco que preferem a inteligência acima do físico: você é uma delas?

O signo do zodíaco sob o qual nascemos não só impacta em nossa personalidade e habilidades, mas também determina algumas das preferências que temos no campo do amor.

ANÚNCIO

Por exemplo, Áries é encantado pela aventura; Escorpião é seduzido pelo mistério; enquanto Câncer se rende à amabilidade. No entanto, também há aqueles que são sapiosexuais.

Alguns signos se apaixonam pela inteligência dos outros. Nada lhes importa mais do que ter conversas cheias de sabedoria e consideram o intelecto muito mais importante do que a beleza.

Recomendados

Quais são os 5 signos do zodíaco para os quais o intelecto vale mais do que a aparência física?

Quer saber quais são as cinco mulheres do zodíaco para as quais a inteligência vale mais do que a aparência física? Continue lendo para descobrir de quem se trata, de acordo com a revista GQ México.

Estes membros do zodíaco sonham em encontrar um parceiro com um alto coeficiente e eloquência ao falar. Portanto, se alguém quiser conquistá-los, é melhor começar a estudar agora.

Capricórnio

A principal mulher que prefere a inteligência sobre o físico é Capricórnio. Ela vive dedicada à sua profissão e está sempre focada em sua próxima meta de trabalho. Por isso, ela não se contenta com nada.

Pelo contrário, ela sempre luta pelo melhor, mesmo no campo sentimental. Se alguém quiser conquistá-la, tem que ter um coeficiente intelectual modesto e estar focado no trabalho.

Gêmeos

A segunda mulher que valoriza a inteligência sobre a beleza é Gêmeos. Ela é muito falante e dedica parte do seu tempo a estudar temas como a natureza humana ou a compilar boas anedotas.

Como resultado, uma geminiana se sente atraída por aqueles que compartilham sua mesma perspicácia, carisma e inteligência emocional. Se encontrarem alguém assim, tentarão conquistá-los.

Virgem

A terceira mulher que considera a inteligência mais importante do que a aparência é Virgem. Ela anseia pela perfeição, buscando dominar tanto o trabalho quanto os hobbies, não importando o custo.

No amor, as virginianas procuram alguém que busque a perfeição e autodisciplina, bem como alguém que tenha conhecimento sobre os assuntos aos quais se refere ao falar.

Libra

A quarta mulher para quem o cérebro importa mais do que os músculos é Libra. Ela considera que a atração é uma mistura de beleza e inteligência que se manifestam principalmente em uma mente aguçada.

As librianas também se sentem fascinadas por aqueles que apresentam bons modos em todos os ambientes e cumprem todas as promessas que fazem, pois dão muito valor às palavras.

Peixes

A quinta mulher que se interessa mais pela psique do que pelo corpo é Peixes. Ela é cativada pela mente e é atraída por aqueles que possuem grande perspicácia mental e inteligência, especialmente emocional.

Embora seja muito fácil conquistar uma pisciana devido à sua sensibilidade, afastá-las é igualmente fácil. Por isso, aqueles que desejam conquistar uma devem agir com sabedoria e cuidar de suas palavras.