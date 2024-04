A história de Cachupín, o cachorrinho cego resgatado por marinheiros russos nas águas de Talcahuano

Nesta segunda-feira, tripulantes de uma embarcação pesqueira de origem russa se tornaram heróis de um cachorro que estava nadando a 10 quilômetros da costa do Porto de San Vicente em Talcahuano.

O cachorro, identificado como Cachupín, pertence a uma idosa de 84 anos que mora em Talcahuano e que havia perdido de vista seu fiel companheiro há aproximadamente 10 dias. Felizmente, nesta segunda-feira, o cachorrinho foi avistado no mar por uma embarcação russa, que relatou o encontro.

“Perto da hora do almoço, os marinheiros que estavam no convés viram um cachorro flutuando no mar. Os membros da tripulação imediatamente decidiram ativar o alarme de homem ao mar, e em três minutos um bote salva-vidas foi baixado”, relatou Pavel Lozinskii, capitão do barco de pesca ‘Maironis’.

“Fizemos isso por humanidade: se deixássemos o cachorro no mar, ele ia morrer, e não hesitamos em resgatá-lo”, assegurou Lozinskii ao LUN. Após seu heroico resgate, Cachupín foi entregue à organização Irmãos Animais de Talcahuano, que iniciou uma intensa busca para encontrar seus donos.

A presidente do grupo, Carolina Ubilla, descreveu o momento do reencontro como tirado de um filme. "A Sra. Iris nos contou que ele estava perdido há 10 dias e ainda não está claro o que aconteceu com ele durante esse tempo. Ela o procurou em todos os lugares, até mesmo disse que estava rezando por ele e, como é muito religiosa, acredita que isso é um milagre", relatou Ubilla.

A história de Cachupín é também a história de um vínculo inquebrável entre um animal e sua dona. Iris adotou Cachupín há uma década, depois que ele foi abandonado junto com sua mãe e irmãos quando era apenas um filhote. Desde então, este leal companheiro se tornou seu fiel guardião.

Karina Gallegos, da empresa Bem-Estar Animal, também esteve presente durante o emocionante reencontro. “Quando o cachorro ouviu a voz da sua dona, ele começou a chorar, reconheceu-a imediatamente. Foi um momento muito emocionante para todos, depois de tudo o que ele teve que passar”, compartilhou.