Adeus unhas francesas! A manicure italiana vai arrasar por ser ‘diferente’: são elegantes e chamativas

Há alguns anos, as unhas italianas ganharam popularidade não apenas por seus belos designs, mas também por sua capacidade de estilizar as mãos das mulheres, demonstrando que unhas compridas também podem ser elegantes, além de possuírem vários benefícios que farão com que todas as mulheres se rendam a elas em sua próxima visita ao salão de beleza.

Se você é uma mulher que tem problemas com o crescimento das unhas e por mais que tente fazê-las parecer mais longas, não consegue, então a manicure italiana se torna uma das opções que deves experimentar, além de adicionar um toque diferente entre tantas opções que às vezes é difícil escolher apenas uma.

O que é a manicure italiana? Unsplash (Unsplash)

O que é a manicure italiana?

Desta vez, unhas compridas são definitivamente um sim, eu sei que pode parecer muito aventureiro para a época em que vivemos e é que, desde o ano passado, graças a estrelas como Hailey Bieber, vimos como os designs chamativos e muito longos ficaram em segundo plano para dar lugar a manicures limpas, pequenas e discretas que brilhavam por sua elegância e sofisticação.

Mas é a manicure italiana que está retornando com mais força desde que dominou as manchetes em 2022, para mostrar que as unhas compridas também podem ser elegantes, e se você busca ter esse efeito em suas mãos de uma forma 'natural', então essa técnica é para você.

Na Vogue, a manicure Alex Teleki explicou o que consiste na técnica italiana para conseguir um efeito de alongamento: “É preciso se aproximar o máximo possível das cutículas sem tocar na pele, e então pintar uma linha vertical para cima da unha, deixando um pequeno espaço entre a borda da parede da unha e o esmalte em gel”, para conseguir esse efeito é essencial remover a cutícula.

Desenhos de manicure italiana que você precisa experimentar

Este tipo de manicure foi projetado especialmente para unhas curtas e quadradas; por outro lado, não teria o mesmo efeito. A melhor parte é que não é necessário fazer uma extensão com ponta e pode ser feito com uma base de gel que até pode ser feita em casa.

Mas existe um estilo obrigatório que você não pode perder e é que a manicure italiana também se destaca por sua característica chamativa, embora normalmente seja vista em cores lisas, adicionar alguns detalhes pode dar uma reviravolta ao design que suas unhas estão usando.

Com designs florais

As unhas com desenhos florais são um must-have da temporada, experimente estes designs chamativos que se inspiram no estilo francês com detalhes feitos à mão.

Com detalhes abstratos

Combine o estilo francês com detalhes abstratos e tonalidades, lembre-se que o uso de cores vibrantes é obrigatório nas unhas italianas.

Estilo romântico

Lembremos que este tipo de unhas se caracterizam pelo uso de cores chamativas, vibrantes, padrões geométricos e qualquer tipo de expressão artística. Aqui, por exemplo, quebra-se o minimalismo do estilo francês com o contraste de corações vermelhos.

Adicione um toque de cor

Dê aos tons sólidos um toque de cor, adicione pinceladas ou brilhos de glitter, lembre-se de que esta manicure é ‘inimiga’ do minimalismo.