O que são os signos do zodíaco cardinais, fixos e mutáveis? Veja como isso afeta sua personalidade

O que são os signos do zodíaco cardinais, fixos e mutáveis? | (Imagen de Frimufilms en Freepik)

Se estiver a aprofundar-se mais na astrologia, então deve saber o que são os signos do zodíaco cardeais, fixos e mutáveis. Isso vai dar-lhe uma melhor compreensão de si mesmo e das pessoas ao seu redor, para interpretar melhor as mensagens dos astros.

De acordo com a Marie Claire, essa categorização “é uma camada adicional ao mapa estelar, que desempenha um papel na compreensão de nossos traços de comportamento e como lidamos com a vida”, além do típico que conhecemos sobre a agrupação por elemento: fogo, ar, terra e água.

Quais são os signos do zodíaco cardinais, fixos e mutáveis?

De acordo com o mesmo meio, um signo cardinal é aquele que faz as coisas acontecerem, enquanto um signo fixo é aquele que as executa. Por outro lado, o signo mutável segue a corrente.

Recomendados

Seu signo pode ser fixo, cardinal ou mutável | (Imagen de Freepik)

Os signos cardinais são: Áries, Câncer, Libra e Capricórnio

Para entender melhor do que se trata esse conceito, é preciso saber que os signos cardinais são responsáveis por acender a faísca do progresso na sociedade, são líderes e empreendedores com uma grande atitude entusiasta, inspiradores para seu ambiente e adoram abrir caminho para algo novo.

Isso não significa que eles tenham o necessário para realizar os planos que iniciam. Geralmente são aqueles que propõem as ideias e depois alguém os motiva a agir, já que seu papel é mais de ‘criadores de tendências e visionários’, afirmam.

Isto repercute em sua forma de ser com os demais e eo mundo | (Imagen de Freepik)

Os signos fixos são: Touro, Leão, Escorpião, Aquário

Por outro lado, temos os signos fixos, que são determinados, teimosos e inflexíveis. Eles não têm medo do trabalho árduo se realmente acreditam em sua visão, mas também contam com outras excelentes qualidades para alcançar seus objetivos: são pacientes, devotos e obstinados.

“Eles podem não ser fãs da mudança, mas têm os pés no chão, são leais e confiáveis. São pessoas trabalhadoras que fazem o trabalho e são criativas para buscar soluções”, afirma a mesma fonte.

Segundo seu signo, os aspectos da personalidade variam | (Foto: Freepik)

Os signos mutáveis são: Gêmeos, Virgem, Sagitário, Peixes

Por último, temos os signos mutáveis que têm “habilidade para executar os toques finais, também são flexíveis e de mente aberta. Como pensadores profundos, tendem a ser sábios e menos críticos, ajudando os signos cardinais e fixos a adotar outras visões do mundo”. Têm grande engenho, personalidades relaxadas e empatia.