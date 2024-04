O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco. Confira a seguir:

Leão - 3 de paus

Hora de ter que lidar com correrias e é melhor pensar bem para não agir de forma precipitada. Se souber agir com maturidade e agilidade as iniciativas podem ter muito sucesso. Cuidado para não entrar em triângulos amorosos e amores proibidos.

Virgem - 10 de ouros

Uma nova pessoa muito charmosa e inteligente pode surgir na sua vida, apenas tenha cuidado, pois ela também tem tendencias egoístas. Chance de lidar com signos Touro, Virgem e Capricórnio. Boas notícias, principalmente na vida financeira.

Libra - 4 de espadas

Cuidado com conflitos que podem afetar sua vida pessoal e familiar. Cuide da mente para não deixar o nervosismo tomar conta. Seja atento, pois pode ocorrer problemas de saúde. Evite se colocar em situações de risco e precisam ter cuidado com a integridade física.

Escorpião - 5 de ouros

Momento de colocar a inteligência em prática para ganhar dinheiro ou abraçar novas oportunidades prosperas. Agora você consegue resolver problemas importantes, especialmente na vida pessoal e amorosa. Apenas tenha precaução com perdas, não confie tanto.