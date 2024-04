As revelações do tarot desta terça-feira (23) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Não deixe que uma situação ruim te domine, você é uma pessoa forte e corajosa. Cada movimento que você fizer esta semana será para sair desse momento difícil e seguir em frente. No tarot, a situação é confirmada pela carta Três de Espadas.

Capricórnio

Algo importante acontecerá muito em breve e você precisa ter atenção. No tarot, a carta 6 de Copas avisa que um reencontro com alguém está chegando e que você deve se comportar com muito cuidado, então fique ligado.

Aquário

Mesmo que você se sinta confuso e com baixíssima energia, devido a todo o seu esforço, pois aos poucos você verá a luz que iluminará o seu caminho e verá que as bênçãos chegam até você quando você menos imagina.

Peixes

É preciso ter uma atitude positiva porque tudo na vida tem solução. Deixe os dramas e siga em frente, passo a passo, para progredir. No tarot desta semana, a carta 9 de espadas fala sobre o medo, então seja forte com tudo o que ocorrerá.

Com informações do site Nueva Mujer