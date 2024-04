As revelações do tarot desta terça-feira (23) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Você encontrará algumas pedras pelo caminho, mas terá força para superá-las. No tarot, a carta Valete de Copas significa que o consulente está em um momento de notícias positivas, de maturidade emocional e boas decisões.

Recomendados

Touro

Apesar das tensões e do ambiente, você deve usar todas as suas habilidades para atingir os objetivos diante dos desafios. Você é maior do que as dificuldades que aparecem, então vá em frente. No tarot, aparece como alerta a carta 5 de paus.

Gêmeos

No tarot, aparece a carta 6 de Paus. O reconhecimento vem pelo seu esforço e por toda vontade que você coloca para estar em harmonia nesses momentos. Agora você avança com mais força para conquistar outros objetivos.

Câncer

No tarot desta terça, o Ás de Copas significa que desejos podem ser realizados no momento, onde além de receber o que almeja, você também poderá se sentir mais pleno, em meio a alegria e amor. É hora de iniciar novos projetos.

Com informações do site Nueva Mujer