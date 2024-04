O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo. Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta do Estresse

Momento de dissipar toda essa energia estressante e que o coloca no limite, sem tempo para olhar para aquilo que realmente importa e faria a diferença em sua vida. Saiba se desfazer dos pesos extras e conte com a ajuda de outras pessoas para aprender, cultivar e viver mais e melhor. Não se apegue a solidão e a pressão!

Recomendados

Touro – Carta da Preguiça

É a hora de começar a se poupar de algumas coisas, mas não cair numa falsa realidade de tranquilidade de quem só joga os problemas para debaixo do tapete. Entende que algumas comodidades não são verdadeiras e estão por um fio, desapegue e não tenha medo de ir além, compreendendo a sua verdadeira missão com você mesmo e com a sua vida.

Gêmeos – Carta do Criador

Acenda novamente a chama criadora que o motiva, apaixona e faz crescer. Pare de deixar seu crescimento para depois e não se apegue mais tanto ao passado, pois a mente tende a ter armadilhas complexas

Câncer – Carta da Luta

Momento de muita pressão e luta, tudo isso pesando nos ombros e o impedido de avançar. Nem sempre é o apego aquilo que faz algo ser duradouro ou verdadeiro, por isso é preciso deixar ir. Tire algumas guerras da mente, pois essas batalhas já não são suas. Liberte-se de algumas responsabilidades, pois é preciso leveza para poder crescer de verdade.