Os signos que recebem fortes energias da Lua Cheia em Escorpião

Na próxima terça-feira, 23 de abril de 2024, alguns signos podem receber uma energia intensa graças a Lua Cheia em Escorpião que iluminará o céu. Confira quais são:

Escorpião

Uma forte intuição o conecta ainda mais com seu interior e com pensamentos que podem se tornar realidade. É hora de compreender algumas lições com calma para conseguir se sair bem e não deixar que as perspectivas o afetem emocionalmente. Cuide-se bastante e tente ser objetivo para buscar a clareza de algumas situações. Lembre-se que é um período de livramentos!

Sagitário

Momento de muita intuição e movimentos no subconsciente. Se o pássaro retornar de alguma maneira, é preciso saber lidar para absorver as aprendizagens e deixar de perder tempo com isso. Saiba encerras ciclos e colocar mais energia em seus novos planos. Algumas conversas ou intenções devem ficar mais claras para não ter problemas.

Capricórnio

Existe muita energia envolvendo sua vida social! As pessoas que ocupam espaço ou chegam em seu caminho podem se tornar focos de positividade ou de negatividade; tenha cuidado com quem se mostra manipulador e deseja influenciar suas decisões. Sua intuição está em alta e pode ser usada a seu favor, mas não deixará de ser um desafio; tranquilize a mente e cuide do emocional.