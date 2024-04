Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 21 e 27 de abril de 2024

Mais uma semana está começando e é preciso finalizar esta fase da melhor forma. Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Assuma com integridade os obstáculos que encontrará pelo caminho e tome decisões firmes para alcançar o sucesso em sua vida. Peça com fé a iluminação de cada passo para ajudá-lo a seguir em frente.

Touro

Existem aqueles que podem ser afetados pelas decisões que você deve tomar para manter a paz de espírito, alcançar abundância e harmonia para seus entes queridos. Encha seu coração de humildade e seja cauteloso com as palavras.

Gêmeos

Seu caminho para o sucesso foi longo, mas você já alcançou a meta que esperava. Ajude seus entes queridos se puder fazê-lo com generosidade e humildade. Tenha poder, sabedoria e coragem para enfrentar tudo o que é desconhecido.

Câncer

Você precisa de paz e harmonia em sua vida para poder encontrar o seu caminho e resolver seus problemas emocionais para que as bênçãos do amor e do sucesso cheguem até você. Tenha dá forças para resistir à tentação da vaidade.

Leão

Não tenha medo de tomar decisões e dar o passo para superar os desafios e alcançar a harmonia e a abundância que você merece. Siga em frente e se conecte com a sua parte mais sensível.

Virgem

Não deixe que ressentimentos por situações passadas permaneçam em seu coração. Vire a página para seguir em frente e receber as bênçãos que merece. Entre no caminho do perdão.

Libra

Tenha paciência e tolerância para suportar as pressões que você sofre e para poder ajudar seus entes queridos a progredir. O sucesso e a abundância dependem da sua força de vontade e determinação. Se proteja espiritualmente.

Escorpião

Você exerce a liderança e deve orientar as coisas com responsabilidade. Hora de alcançar a harmonia e a prosperidade. Proteja-se todas as energias negativas.

Sagitário

O amor chega até você como uma força para curá-lo e fazer você sentir que valeu a pena esperar. A esperança, otimismo e progresso são retomados.

Capricórnio

Você deve agir com cautela e compreender que não será fácil para os outros assimilarem as decisões que você terá que tomar. Em suas mãos está a paz e a harmonia de todos. Aproveite o seu dom da sabedoria.

Aquário

Existem oportunidades que você não deve perder, que são importantes para alcançar o sucesso. No caminho da humildade você reconhece ainda mais as possibilidades.

Peixes

Tire da sua vida aquilo que tanto o atormenta e encha-se de paciência, tolerância e compreensão para entender que errar é humano e que é uma experiência de vida. Se conforte em aliados e na espiritualidade nos momentos de maior necessidade.