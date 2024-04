As revelações deste domingo (21) para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Libra

O estresse e a ansiedade podem afetar negativamente a sua saúde, dedique tempo à meditação, ioga ou outras práticas que o ajudem a relaxar. Você terá muita sorte com os números 11 e 23, e sua cor para atrair fortuna é o azul. Lembre-se que nesta vida você será feliz e estará em paz com as pessoas ao seu redor, sendo algo importante.

Escorpião

Prepare-se, a sorte sorri para você de forma inesperado. A abundância irá atingir com a cor verde. Reúna a família para um delicioso rosbife ou um convívio memorável. Aproveite a companhia dos seus entes queridos e encontre refúgio no aconchego do lar.

Sagitário

Deixe amores proibidos e relacionamentos que te causam dor, é melhor procurar um parceiro que te valorize e respeite. Você é um grande amigo e conselheiro, seus entes queridos apreciam sua lealdade e apoio. Inscreva-se em um curso de inglês para ampliar seus horizontes e melhorar suas oportunidades de trabalho.

Capricórnio

Uma mudança positiva está prestes a acontecer em sua vida. O amor também estará presente, novas oportunidades se abrirão para fortalecer seu relacionamento atual ou encontrar o amor se você for solteiro. Lembre-se que o orgulho pode ser um obstáculo, ouça os conselhos de quem está ao seu redor e nem sempre imponha suas ideias.

Aquário

Um familiar próximo pode adoecer, não se esqueça de dar-lhe todo o apoio e atenção. Cuidado com possíveis infecções de pele, proteja-se do Sol quando estiver ao ar livre, pois seu signo gosta muito do contato com a natureza. A sorte sorri para você neste domingo com os números 10 e 23, e sua cor para atrair fortuna é o azul.

Peixes

Abra seu coração para a possibilidade de um novo amor e desfrute da emoção de um novo romance. Você terá sorte com os números 13 e 47. Não gaste com coisas desnecessárias e foque em investir no seu negócio e no bem-estar que lhe falta, pense no futuro.

Com informações do site Nueva Mujer