Os signos mais afetados pela entrada do Sol em Touro na sexta-feira (19)

De 19 de abril a 21 de maio, o Sol entrará no signo de Touro, o que pode mudar bastante o ritmo e energia referente a estabilidade de alguns signos do zodíaco. Confira os que mais serão afetados:

Leão

Sua reputação e destaque ficam em evidência. É melhor pensar bem nas atitudes para não cair na boca de pessoas mal-intencionadas e não fazer feio diante do público que o observa. É possível transformar essa energia ao seu favor tomando atitudes para ser reconhecido e ganhar seu espaço no mundo. Fique muito atento com os compromissos e seja determinado em suas realizações na vida pessoal e profissional. Saber construir as bases sólidas e canalizar bem a energia é o segredo do sucesso!

Escorpião

Os relacionamentos e parcerias entram em foco agora. É um momento de muitas perguntas e respostas que podem causar transformações necessárias, mas também complexas em suas relações. Existe uma etapa de lapidar sentimentos e as dinâmicas de trocas com outras pessoas. É possível que a busca pelo conforto e calma aumente, o que move questões internas profundas e que podem envolver algumas feridas do passado. Não tema lidar com a sua recuperação e se desafie a descobrir curas. A estabilidade chegará se você aproveitar essa energia!

Aquário

Fortes emoções e intuições marcam uma etapa de conexão com o seu interior. É preciso ouvir as mensagens profundas que emergem e construir um bom alicerce na rotina para cuidar da própria energia, se preservando, mas também mantendo a coragem para enxergar a sua verdade; este é o caminho para progredir. As mudanças e crescimentos que podem vir são grandes e é hora de se manter aberto para não criar muros e confusões por medo das novidades que o despertam agora.