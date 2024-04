O sucesso começará para 5 signos com a chuva de estrelas

As Líridas são uma das chuvas de estrelas mais esperadas do ano e em 2024 começaram em 14 de abril e vão até o último dia do mês. Serão duas semanas de espetáculo no céu, mas o momento mais intenso ocorrerá no terceiro fim de semana de abril.

Áries

De 21 de março a 19 de abril

É o melhor momento para procurar o aconselhamento que você precisa para resolver esse assunto que tanto te preocupa. Você encontrará pessoas que o guiarão até a pessoa certa. No entanto, para ter sucesso nessa empreitada, será necessário ter muita paciência, pois muitas coisas podem não sair como você planejou, mas isso não significa que estejam erradas ou te prejudiquem. Pelo contrário, você obterá muitos benefícios em pouco tempo.

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

Finalmente, você conseguirá controlar essas situações que haviam escapado do seu controle por falta de experiência e conhecimento suficiente para lidar com elas, mas agora tudo mudará porque você estará se preparando. Será tentativa e erro, e dessa forma tudo voltará para você, incluindo a sua segurança, já que tudo isso tem te feito duvidar de si mesmo e de suas capacidades. Não se desespere, apenas vá no ritmo que lhe convier melhor e não no que os outros pretendem.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

A busca por emprego terminará. É possível que a partir desta semana você tenha a oportunidade de mostrar o que sabe fazer ou que esteja realmente disposta a aprender outras atividades que nunca praticou antes, mas que agora serão as que sustentarão sua casa. O fato é que você estará muito feliz e tranquila porque não precisará mais se preocupar em resolver como chegar ao final do mês e assumir os respectivos compromissos.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Uma excelente notícia será dada a você sobre a saúde de uma mulher importante para você. Ela pode estar avançando rapidamente em direção à completa recuperação. A resiliência e o pensamento positivo aos quais ela se agarra são os principais motores e antídotos que permitiram sua evolução. Olhe para ela e resgate essas virtudes admiráveis que outras pessoas não possuem. Você se sentirá muito sortuda e grata por esse sucesso que ela terá, porque ela faz parte de você.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você iniciará um processo de renascimento que o levará a lugares recônditos de sua alma e que poderão te mostrar alguns aspectos dolorosos aos quais você terá que enfrentar e derrubar, para construir ali um belo jardim com flores. Você terá que deixar muitas pessoas para trás, assim como situações que não contribuem em nada para o seu crescimento. Será uma fase bastante difícil, na qual você experimentará diversas emoções, mas que lhe trarão a paz que tanto anseia.