Caça-palavras: encontre as palavras ‘INSTAURAR’ e ‘IMPOR’ em apenas 15 segundos e instaure um novo recorde

‘INSTAURAR’ e ‘IMPOR’: busque pelos termos no caça-palavras em 20 segundos e prove sua eficiência (Metro World News)

Se você gosta de resolver enigmas ou desafios ao longo do dia, realizar um caça-palavras pode ser uma boa ferramenta para você. Além de um passatempo, esse jogo rápido pode testar a sua habilidade. Mas será que você está entre os mais rápidos ou ainda é preciso treinar um pouco?

Para resolver essa questão, você deve encontrar apenas duas coisas no caça-palavras a seguir: ‘INSTAURAR’ e ‘IMPOR’. Porém, quanto antes você encontrar, mais rápido você vai perceber que é seu cérebro. Será que você consegue encontrar estas duas palavras em apenas 15 segundos?

Vamos lá. Observe bem no quadro abaixo:

‘INSTAURAR’ e ‘IMPOR’: busque pelos termos no caça-palavras em 20 segundos e prove sua eficiência (Metro World News)

Este passatempo tem como intuito promover diversão, mas também propor um desafio pessoal ou entre amigos. Quem será que é o mais rápido entre o seu grupo? Não se esqueça que você tem apenas 15 segundos para estabelecer um novo recorde.

Uma dica: as palavras podem estar na vertical, horizontal ou transversal.

Se concluiu o caça-palavras sem consultar o resultado e no tempo proposto, parabéns pela sua agilidade. Caso você não tenha encontrado ou a palavra ou demorado muito, continue treinando com os outros desafios presente ao final do texto.

Abaixo você confere a resposta do desafio:

‘INSTAURAR’ e ‘IMPOR’: busque pelos termos no caça-palavras em 20 segundos e prove sua eficiência (Metro World News)

Viu só como as respostas se encontram em distintas posições na figura além das tradicionais? Desta forma o grau de dificuldade aumenta, bem como a habilidade de percepção.

Tente mais uma, desta vez mais fácil:

Olhar noturno: encontre ‘LUA’ e ‘ESTRELA’ neste caça-palavras em apenas 20 segundos (Metro World News)

