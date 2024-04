Horóscopo A terceira semana de abril chegará com boas notícias para todo o horóscopo (Imagen de Freepik)

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Os amigos vão te dar uma surpresa incrível. Você se sentirá amada e sortuda. Você sabe que escolheu muito bem os irmãos que a vida te deu. Apenas tente ter um pouco mais de comunicação com eles, mesmo que a amizade de vocês seja à prova de desafios e problemas.

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

Não haverá mais obstáculos que impeçam você de concretizar esse plano em que vem trabalhando há várias semanas. Você terá a ajuda de um homem muito conhecedor, que lhe dirá como enfrentar todos esses desafios. Você não perderá mais tempo.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

Você se comprometeu a levar as coisas até o fim e vai conseguir que a justiça seja feita. A boa assessoria que está recebendo te permitirá ver o panorama de forma mais clara e agir. Você vai ganhar, mas isto é apenas o início de um processo rigoroso.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

Você não precisará se preocupar em ganhar pesos, pois pode ser que lhe ofereçam a oportunidade de substituir alguém por um tempo determinado em um cargo de trabalho, onde você precisará se destacar. Você desfrutará de alguns benefícios que se traduzirão em economia.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

Você encontrará as forças que precisa para finalmente terminar com esse relacionamento que está te atormentando, que está cortando suas asas. Você se libertará. Provavelmente, no início você se sentirá um pouco mal, mas confiará que será a melhor decisão que tomará em anos.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

Você conseguirá ser respeitada. Chamará a atenção de pessoas muito importantes, que te valorizarão, pois verão o quão talentosa e responsável você tem sido ao longo destes meses. Haverá uma recompensa pelo seu senso de pertencimento com a empresa.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Serão dias bons para você se redimir por todas essas ausências. Não se trata de comprar tempo, mas sim de garantir que seja de qualidade e sentir como sua alma se enche quando você desfruta sem estar de olho no celular ou no relógio, estabelecendo limites. Seus entes queridos vão agradecer.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

Você fará as pazes com uma mulher com quem teve uma discussão. Ambas admitirão que exageraram, mas também que têm razões válidas. Procurarão um ponto neutro que lhes permita chegar a um entendimento e paz mútuos. Não se repetirá.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Você dedicará estes dias a revisar detalhadamente os acordos que assinou ou pretende assinar, pois é possível que haja algumas cláusulas que possam ficar com uma boa parte do que você ganha com seu trabalho mês a mês.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Esta é a semana perfeita para você começar um novo hábito que traga bem-estar. Você só precisa ter constância. No início pode ser difícil, mas tudo é uma questão de perseverança. Quando fizer a primeira avaliação e ver os resultados, você se motivará ainda mais.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

É verdade que aprender é difícil, mas mais complicado é desaprender. No entanto, você conseguirá deixar para trás algumas crenças que estão entrando em conflito com os objetivos que você tem para este ano. Serão semanas muito enriquecedoras que exigirão toda a sua força de vontade.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Você chegará ao limite e, embora possa parecer algo negativo, isso apenas significa o início de coisas muito boas, pois você não precisará mais dedicar tempo a situações e pessoas que não o merecem. Agora você o empregará em situações muito mais enriquecedoras.