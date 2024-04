A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Sagitário – Carta A Torre

Para construir de forma sábia, é preciso ter um terreno limpo e derrubar aquilo que já não serve mais. Saiba o que deve sair da sua vida para que ela passe a ser uma jornada mais sábia e próspera.

Capricórnio – Carta A Morte

Um contrato pode ser finalizado ou existe um corte de algo importante em sua vida. Saiba agir com sabedoria e responsabilidade para tomar os melhores caminhos. Previna-se.

Aquário – Carta O Enforcado

Saiba a hora de se comunicar com confiança para passar credibilidade e a hora de calar para não se comprometer. A vida o colocará em lugares no qual a palavra será muito importante.

Peixes – Carta O Imperador

Existe algo que precisa ser feito e não tem como fugir. Saiba aceitar e obedecer para ao seu próprio bem.