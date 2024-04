A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Leão – Carta A Temperança

A vida nem sempre é confortável e muitas vezes grandes mudanças devem ser feitas para que algo evolua e novos resultados sejam colhidos. Uma viagem pode ser muita positiva.

Recomendados

Virgem – Carta O Diabo

Hora de manter os olhos bem abertos e a intuição em dia para não cair em nenhum golpe. Cuidado com armadilhas que já podem ter sido colocadas em seu caminho.

Libra – Carta O Louco

Momento de ter inspiração e energia para ir em busca do êxito que deseja. Não poupe esforços e tenha a consciência equilibrada para poder colher os bons frutos.

Escorpião – Carta O Mago

Uma ajuda chegará. É importante estar atento as intuições e as pessoas que podem entrar no seu caminho com boas intenções e o desejo de apoiar verdadeiramente.