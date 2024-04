A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Áries – Carta A Lua

Momento de ter muito cuidado com círculos viciosos que estão desgastando seu corpo mente e coração. Saiba colocar a vida em ordem e melhorá-la para não lidar com problemas mais graves depois.

Recomendados

Touro – Carta O Sol

Sua vida e personalidade ganha poder e destaque. Tenha cuidado apenas com pessoas que podem prejudicá-lo ou usar da sua popularidade para manchar o seu nome ou tentar tirar vantagem.

Gêmeos – Carta A Imperatriz

Cuidado com pessoas que prometem muito, mas no fundo não se importam com seus sentimentos. É hora de buscar relacionamentos mais estáveis e não ilusões.

Câncer – Carta A Roda da Fortuna

Você precisa sair do lugar e começar a atualizar seus conhecimentos, principalmente quando se trata de trabalho, pois só assim poderá alcançar a prosperidade que deseja.