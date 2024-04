Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta O Eremita

É um momento de resolver problemas pendentes com a força e tenacidade que o caracterizam.

Recomendados

Touro - Ás de Paus

É hora de ter força e determinação em tudo que empreender. Crescimento profissional e liderança.

Gêmeos – Carta O Mundo

Você amplia seus horizontes, deixa de lado limitações e explora novos rumos, inclusive em outros países.

Câncer - Carta O Mago

Seus desejos podem se manifestar, focar em suas metas e objetivos sem se distrair com situações amorosas que o perturbam será o melhor.

Leão - Carta Roda da Fortuna

É um momento de grandes oportunidades e sucessos para o seu signo, confie nas suas capacidades e não duvide do seu potencial para alcançar o melhor.

Virgem - Carta O Diabo

Momento para ser mais cauteloso e não confiar cegamente nos outros.

Libra - Carta A Temperança

Hora de paciência e perseverança porque elas são fundamentais para alcançar seus objetivos.

Escorpião – Carta Ás de Ouros

Momento de ouro para brilhar em tudo que você empreender, por isso não tenha medo de dar o passo e perseguir seus sonhos com total segurança.

Sagitário – Carta O Sol

Seu caminho está iluminado e anuncia um período de abundância e sucesso em todos os aspectos da sua vida.

Capricórnio – Carta A Estrela

Seu caminho está iluminado e sendo guiado para um futuro brilhante, cheio de oportunidades e sucessos.

Aquário – Carta A Torre

Você será capaz de quebrar as barreiras que o limitam e construir um futuro de sucesso sobre bases sólidas.

Peixes – Carta A Carruagem

Hora de perseverar em seus esforços e revelar seu potencial, não tenha medo de enfrentar desafios e demonstrar suas habilidades para progredir.