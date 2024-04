O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco. Confira a seguir:

Sagitário – Carta 2 de Copas

O passado pode voltar na vida amorosa ou uma relação é retomada. As chances no amor melhoram e nas amizades também. Aproveite esse momento com reflexão e harmonia.

Recomendados

Capricórnio – Carta Ás de Paus

Novidades ou surpresas. Momento de se sentir feliz ou deslumbrado em excesso, o que pede cuidado. Atenção extra com gravidez não planejada.

Aquário – Carta 6 de Paus

Momento de romance e paixão. Trocas e desejos se tornando realidade. Apenas tenha responsabilidade e saiba colocar seus limites. Conexões amorosas vantajosas.

Peixes – Carta 9 de Copas

Pessoas que entram na vida. Sorte e saúde física e mental. O amor duradouro que se torna ainda mais forte, seja no romance ou amizade.