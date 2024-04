Lua crescente trará um golpe de abundância para 6 signos do horóscopo chinês

Desde esta segunda-feira, 15 de abril, a Lua iniciou seu processo de crescimento e a meia luz da esfera trará mensagens transcendentes para os animais do horóscopo chinês: Tigre, Macaco, Dragão, Coelho e Cabra, que devem colocar em prática para alcançar o que desejam.

Tigre

Nascidos nos anos de 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Há um rapaz que está realmente interessado em você, em te conhecer bem, em fazer parte da sua vida. Deixe-o entrar, ele está andando no mesmo caminho que você e seria uma excelente companhia. Ele tem muitas coisas interessantes para lhe mostrar. É normal sentir medo, mas não se agarre a esse sentimento. Dê a si mesma a oportunidade de descobrir o que poderia acontecer.

Coelho

Nascidos nos anos 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Você vai sair de todo esse trabalho atrasado que está te incomodando tanto. Com muita paciência e sem procrastinar tanto, você conseguirá resolver tudo o que precisa. Não finja ser uma supermulher, então, se for necessário, não hesite em pedir ajuda. Todos que te conhecem sabem o quão responsável você é e que esse atraso se deve a eventos imprevistos que você não pode controlar. Na próxima semana, tudo voltará ao normal. Lembre-se de agradecer a essas pessoas por sua grande colaboração.

Recomendados

Dragão

Nascidos nos anos 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Às vezes passa os dias focada no que precisa, nas responsabilidades e esquece de desfrutar das pequenas coisas que a vida oferece diariamente. Tem muito a aprender com as crianças, que se maravilham com o mais simples, que riem das trivialidades e vêem amor. Agora, não deixe a vida passar por cima de você, desfruta desta viagem, pois é afortunada por poder desfrutar de coisas que outros não podem e que dariam tudo para estar no seu lugar.

Cabra

Nascidos nos anos 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

É bom que você busque a unidade familiar. Muitas experiências aconteceram que os afastaram, tanto em distância quanto em relacionamento. Não é justo que tudo desmorone por orgulho e será você quem vai unir todos, para que algumas verdades sejam ditas para continuar e construir um relacionamento muito mais sereno, recíproco, paciente e amoroso.

Macaco

Nascidos nos anos 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Obrigado ao universo, você encontrará a fórmula para deixar para trás os momentos do passado que foram muito dolorosos. Não é que você vai esquecer, mas isso não te afetará mais. Você virará a página para escrever um novo capítulo em sua vida, com grandes lições que o ajudarão a seguir em frente com mais sabedoria do que antes. Você aprenderá com tudo o que viveu, não se repetirá mais. Você vai colocar um ponto final e se libertar.