As revelações deste sábado (13) para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Áries

Você está encarando com calma o que acontece como se tivesse todo o tempo do mundo. De acordo com o nove de copas do tarot, no seu trabalho você fará o que puder, sem se afogar na pressa, avançará lentamente. Você está em um momento de transição e o esforço seria muito arriscado, como um rio cheio durante a noite.

Touro

Levará algum tempo para digerir os acontecimentos que revolucionaram sua vida nos últimos quatro anos; tudo aconteceu. Quando você pensa sobre isso, você coloca as mãos na cabeça e suspira. De acordo com o nove de espadas do Tarot, algumas coisas não vão mudar mesmo que você continue esperando que elas tomem um rumo positivo.

Gêmeos

O passado surge de repente na paisagem, nos cheiros, na luz que entra pela janela e nos pássaros que saltam de uma planta para outra, sombras que passam muito rapidamente. É difícil se desapegar do passado que guarda boas lembranças: longas conversas, doces amores, promessas eternas, bater de asas de beija-flores. A vida que passou confirma como tudo valeu a pena.

Câncer

Você procura passar despercebido. Muitos pensam que está fugindo por algo desconhecido. A verdade é que está respirando um ar de liberdade. Como diz a canção: “Livre como o sol quando amanhece, sou livre como o mar, livre como o pássaro que escapou de sua prisão e pode finalmente voar, livre”.

Leão

Se expressasse o que pensa sobre os acontecimentos do mundo, de forma direta e clara, lhe diriam mais uma vez, outra vez, que é alarmista, fatalista, invoca o fim do mundo e é incapaz de reconhecer coisas boas e comportamentos heróicos. Continuar a divisão entre otimistas e pessimistas, desiludidos e esperançosos, entusiasmados e passivos.

Virgem

De acordo com o Nove de Paus, por outro lado, a insegurança o paralisa, embora muitos reconheçam suas habilidades. Confiam em sua inteligência e capacidade de ver coisas que não aparecem a olho nu e resolver problemas complexos. Uma voz fraca repete dentro de você, uma, duas e três vezes, que você não é capaz.

Com informações do site El Espectador