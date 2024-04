Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão – Cartas 18 e 8

Nem sempre o que parece que acabou ou está distante realmente é assim. Você pode se surpreender com um retorno em sua vida e isso será positivo.

Virgem – Cartas 26 e 1

Vista sempre sua determinação e sabedoria para conseguir o que quer. Insista e seja determinado para que a vitória seja sua.

Libra – Cartas 5 e 14

A vida sorri com boas notícias no amor e nas finanças. Aproveite com responsabilidade e invista sempre naquilo que é mais sólido e duradouro.

Escorpião – Cartas 20 e 7

Tenha cuidado com os perigos externos e os internos também. É hora de cuidar do emocional e tentar aumentar o ânimo, mesmo diante de dificuldades. Sinais podem ser percebidos.