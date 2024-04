Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 10 e 28

Nos momentos de dificuldades, uma parceria muito leal faz toda a diferença. Valorize quem está no seu caminho como verdadeiro aliado e saiba reconhecer essas pessoas para priorizá-las.

Touro – Cartas 2 e 16

Notícias boas chegam e é hora de aproveitar a alegria! Viva o presente e seja quem amis celebra as conquistas, pois você merece.

Gêmeos – Cartas 3 e 31

Cuidado com pessoas ou sentimentos do passado que regressam só para atrasar a sua vida. Não é hora de dar mole e será preciso ficar atento com roubos, perdas ou desgastes que podem atrapalhar bastante.

Câncer – Cartas 35 e 11

Uma separação ou finalização que aconteceu ou acontecerá será um livramento e a intuição ou espiritualidade o mostrará os motivos. Fique consciente para receber os sinais e entender essa questão.