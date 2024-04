Os 6 signos das mulheres mais felizes do zodíaco e o que você deve aprender com eles

Zodíaco As mulheres mais felizes do horóscopo (Imagen de Freepik)

A felicidade é bastante subjetiva, pois o que pode ser a glória para um, para outros simplesmente não tem valor algum. No entanto, no zodíaco, há alguns signos que sabem como alcançar essa plenitude serena que os enche de energias positivas. As mulheres mais felizes são as de Touro, Leão, Libra, Aquário, Sagitário e Peixes.

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

Essas garotas estão em busca de conforto e fazem de tudo para tê-lo, adoram estabilidade e é a partir dela que podem se dar ao luxo de dedicar mais tempo a experiências enriquecedoras, realmente as desfrutam. As de Touro apreciam as pequenas coisas que a vida lhes oferece. São altamente sensíveis e vivem agradecidas pelo que o universo lhes dá, e também pelo que não dá. Viver nessa calma as faz sentir mais felizes.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

Elas são algumas das que mais aproveitam as oportunidades para serem felizes e basicamente isso se deve à segurança que têm em si mesmas, elas se conhecem muito bem, sabem quais são suas virtudes e falhas, então nem qualquer um pode humilhá-las ou roubar seus sorrisos. São líderes naturais e, entre muitas coisas, isso se deve ao carisma. As mulheres de Leão são perseverantes e, por isso, quando alcançam seus objetivos, não hesitam em se parabenizar, por menor que seja, elas sempre buscam motivação e reconhecimento.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

A harmonia é a premissa na vida das meninas nascidas nesta constelação. Elas buscam que seus dias estejam cheios de calma, por isso se esforçam muito para manter o equilíbrio de suas energias. Constantemente colaboram com os outros e esse contato as enche de muita vitalidade. Elas não perdem a oportunidade de estabelecer comunicação com os outros e enriquecer-se com suas contribuições.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Elas adoram aventuras e é aí que encontram sua fonte de felicidade. Mesmo que a vida as esteja sobrecarregando com desafios, as sagitarianas sempre apelarão para o otimismo. Elas não ficam sentadas esperando, para que as oportunidades cheguem, simplesmente vão atrás delas, de novas experiências, são muito curiosas e é por isso que conseguem cada vez mais situações e coisas que as fazem felizes.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

As aquarianas não param de ajudar o próximo e frequentemente não hesitam em desafiar as leis porque dependem constantemente dos outros para alcançar seus objetivos. Elas lutam pelo bem-estar, pois para elas a tranquilidade do corpo e da mente são sagrados. Além disso, são bastante divertidas, carinhosas e, acima de tudo, empáticas, por isso têm muitas pessoas que as amam e lhes manifestam isso. Receber amor é um grande presente para elas.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

As mulheres que nasceram neste mês têm constantemente explosões de criatividade que as levam a plasmar de forma muito cativante as experiências vividas, não apenas por elas mesmas, mas também por outros. Elas têm uma enorme capacidade de se conectar emocionalmente com os outros, o que as permite entender facilmente, mas não permitem que as emoções alheias perturbem sua tranquilidade.